El gobierno de Jepara Regency abre el registro para la beca Becas Becas 2025

JEPARA (Antara) – El gobierno de Jepara Regency of Central Java abrió oficialmente el registro de becas de becas de Bachelor Bachelor Bachelor para el año fiscal de 2025, con un presupuesto redactado en RP500 millones para 100 personas.

«El programa financiado por el Jepara APBD es el uso del gobierno local para expandir el acceso a la educación superior, así como a las oportunidades justas para los residentes de JPARA que tienen un gran entusiasmo para aprender pero limitado por los costos», dijo el jefe de la Oficina de Educación, Juventud y Sports de JPara Hidayat Jepara, viernes.

Dijo que este programa de mercado de valores se había centrado en tres categorías de destinatarios potenciales. Primero, las tareas de secundaria/profesionales/graduados equivalentes de Jepara de familias desfavorecidas que continúan hasta el nivel de pregrado (S-1).

En segundo lugar, los graduados con al menos 3er lugar a nivel de distrito o Corán Hafidz de al menos 10 Juzz. Y en tercer lugar, los estudiantes activos de Jepara de familias desfavorecidas que han tomado S-1 tienen un promedio de calificaciones mínimo de 3.0 y un máximo de 8 semestre.

En su horario, el programa de tarjeta de soltero Jepara tiene los costos de una sola tarifa de matrícula (UKT) con una determinación máxima de RP. 7 millones al año o RP3.5 millones por semestre para estudiantes de programas de estudio general, turismo y industria de muebles.

Con respecto al sector de la salud, las becas reciben un máximo de 10 millones al año o 5 millones de IDR por semestre.

Los fondos de becas se distribuyen cada semestre a través de la cuenta bancaria de Java Central en nombre del destinatario.

Los estudiantes receptores están obligados a presentar informes de responsabilidad en forma de tarjetas de estudio (KHS) y la prueba de pago.

El mecanismo de registro está abierto hasta el 1 de septiembre de 2025 a las 2 p.m. Wib. El proceso se lleva a cabo en línea en la página TTS: //s.id/beasiswakartusarjanajepara y envía archivos físicos dos copias a la oficina de Jepara Disdkpora.

Los documentos que deben adjuntarse incluyen una carta de solicitud al Regente de Jepara, Biodata, Portafolio, una declaración de disposición a seguir al programa un máximo de 8 semestres, evidencia registrada en los datos socioeconómicos nacionales (DTSEN) o un certificado de desventajas.

Luego, informe boletos para SMA/SMK/MA, Charter de logro (como la ruta de rendimiento), KHS (para estudiantes activos), copias fotográficas de KTP y KK, Tarjeta de Estudiante y Cuenta Bank Central Java en nombre del destinatario.

«Nos centramos en un mínimo de 100 estudiantes que reciben con un presupuesto de Rp. 500 millones. Sin embargo, el número de destinatarios puede aumentar, dependiendo de la cantidad de UKT de cada estudiante. Si la cuota de presupuesto aún está disponible, el registro se reabrirá», dijo.

Mientras tanto, el regente de Jepara Witiaso Utomo enfatizó que este programa era un paso estratégico para romper la cadena de educación en las regiones.

«No debería haber niños jepara que solo detengan la universidad debido a restricciones de costos. Este año preparamos RP500 millones, y en 2026 el presupuesto se incrementó a Rp5 mil millones», dijo.

Según él, Jepara Bachelor Card es una forma de preocupación para el gobierno de la regencia en la preparación de la próxima generación de sucesores que son inteligentes, duros y pueden competir en el mundo global. Para que las personas puedan beneficiar esta oportunidad lo mejor posible.

Recordó que cada destinatario de una subvención debe mantener un GPA mínimo de 3.0 e informar cualquier desarrollo académico semestre.

Las intercambios de valores se pueden detener si el destinatario renuncia, ya no es un estudiante o viola el acuerdo establecido.

