El gobierno de EE. UU. acuerda retirar las reclamaciones fiscales contra Trump al ampliar el acuerdo de la demanda del IRS

WASHINGTON– El gobierno de Estados Unidos retirará permanentemente las reclamaciones fiscales contra el presidente Donald Trump, según un documento de acuerdo hecho público el martes, en un uso extraordinario del poder ejecutivo que podría ayudar efectivamente a proteger al presidente de un mayor examen de sus finanzas y conducta legal.

Como parte del acuerdo de conciliación destinado a resolver la demanda de Trump por 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos, Estados Unidos está «prohibido y excluido para siempre» de examinar o procesar a Trump, sus hijos y los problemas fiscales actuales de la organización Trump, según un documento de una página publicado en el sitio web del Departamento de Justicia.

La Casa Blanca remitió las consultas de Associated Press al Departamento de Justicia, y el Tesoro de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios de Associated Press.

El acuerdo se refiere sólo a auditorías existentes, no a exámenes futuros, dijo el Departamento de Justicia en respuesta a una solicitud de comentarios sobre el acuerdo ampliado.

El presidente Donald Trump hace gestos a los periodistas mientras camina por el jardín sur de la Casa Blanca, el viernes 15 de mayo de 2026, en Washington. Foto AP/Jacquelyn Martín

La medida se produce después de que la administración Trump anunciara el lunes, como parte del acuerdo de la demanda, la creación de un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a los aliados del presidente republicano que creen que han sido investigados y procesados ​​injustamente, un acuerdo que los demócratas y los organismos de control del gobierno calificaron de «corrupto» e inconstitucional.

El «Fondo Antiarmamentismo» de 1.776 millones de dólares permitirá que las personas que creen que fueron objeto de procesamiento con fines políticos, incluido el Departamento de Justicia de la administración Biden, soliciten pagos, creando lo que el Fiscal General interino Todd Blanche llamó «un proceso legal para que las víctimas de la guerra legal y la utilización de armas sean escuchadas y busquen reparación».

Blanche, que fue interrogada por legisladores en el Capitolio el martes, no descarta la posibilidad de que las personas que llevaron a cabo actos violentos durante los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos sean consideradas para recibir pagos del nuevo fondo.

Los legisladores demócratas y los organismos de control de la ética criticaron la creación del fondo, diciendo que era corrupto, opaco y que tenía el potencial de convertirse en un «fondo para sobornos» para el presidente y sus aliados. Incluso los legisladores republicanos han expresado signos de malestar por la creación del fondo, incluido el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien dijo a los periodistas que «no es un gran admirador».

Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca el lunes que el fondo está dedicado a «reembolsar a las personas que fueron tratadas horriblemente».

Daniel Werfel, ex comisionado del IRS durante la administración Biden, dijo que no tenía conocimiento de que el IRS hubiera acordado de antemano «renunciar permanentemente al examen de declaraciones de impuestos presentadas anteriormente para una persona o empresa específica».

Dijo que el acuerdo otorgaba a Trump y su familia reglas fiscales separadas de las de otros estadounidenses.

«Ya sea usted el presidente o Joe el fontanero, la gente espera que se apliquen a todos las mismas normas fiscales y el mismo marco de aplicación».

El fondo se anunció después de que Trump, sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., y la Organización Trump acordaran retirar su demanda contra el IRS y el Departamento del Tesoro. La demanda alegaba que una filtración de registros fiscales confidenciales les causó daños financieros y de reputación y afectó negativamente su reputación pública, entre otras acusaciones.

Según un acuerdo separado publicado en el sitio web del Departamento de Justicia el lunes, Trump recibirá una disculpa formal del gobierno de Estados Unidos, pero «no recibirá ningún pago monetario ni daños de ningún tipo» por el acuerdo.

Kathleen Williams, la jueza que lleva la demanda, desestimó el caso el lunes y, en su presentación, amonestó a las agencias gubernamentales, en particular al Departamento de Justicia, por no ser transparentes sobre el acuerdo.

Dijo que ninguna agencia «presentó ningún documento de conciliación ni presentó ningún documento que garantizara que la conciliación era apropiada cuando había una cuestión pendiente sobre si existía un caso real o una controversia».

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La escritora de Associated Press Alanna Durkin Richer contribuyó a este informe.

