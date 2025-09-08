El gobierno de Demak Regency tiene una capacitación en capas para la calidad de la calidad de los maestros Paud

DEMAK (Antara) – El Gobierno de Demak Regency, Central Java, celebró una educación y capacitación avanzada (Diklat) para los maestros en la educación juvenil temprana (PAUD) como un intento de igualar la cantidad y la calidad de la educación y mejorar la competencia del personal educativo en el área.

«The implementation of this training is a continuation of the basic training program that was previously followed by Paud -Tersaren. Certainly, this advanced stage is important to maintain the quality of education at the level of children’s early childhood,» said Demak Regent claims demand Wahyudi -Hahyudi -Hahyudi -Hahyudi Hhari -Hahyudi Hornydi Hhari -Hahyudi Hornydi HharaiDi Hharidi Hornydi Hharaidi Hornyudi Hornyudi Hhary Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Después de abrir un entrenamiento avanzado para el entrenamiento de Paud para Paud -Training for Paud -Training for the Paud -Training for the Paud -Dinsdag.

Dijo que 40 maestros siguieron la primera serie de capacitación para niveles avanzados, siguiendo el nivel primario antes, mientras que luego también continuará al nivel avanzado.

Explicó que se convirtió en el cuidado del gobierno de Demak Regency, por lo que tenía que estar agradecido al asistir seriamente a esta capacitación, de modo que la calidad y la competencia de aprender la primera infancia continuaron aumentando.

Hizo hincapié en que la dedicación del gobierno de Demak Regency para mejorar la calidad de la educación, a pesar del hecho de que se enfrentan a las restricciones presupuestarias.

Los desafíos en la era digital, dijo, exigieron un maestro adaptativo por el momento.

«Los niños ahora están familiarizados con los dispositivos. No permita que los estudiantes entiendan más rápido, mientras que el maestro se queda atrás. Es por eso que hay seriedad y objetivo no solo que los estudiantes sean expertos, sino también civilizados», dijo.

La capacitación avanzada en capas fue seguida por 40 a 60 kindergarten, KB y Paud Teachers seleccionados. La implementación duró seis días, del 8 al 13 de septiembre de 2025, en colaboración con el Instituto Educativo de Assificación de Calidad (LPD) de la Universidad PGRI Semarang (Update).

El jefe de la Oficina de Educación de la Regencia Demak y la Oficina de Jóvenes, Haris Wahyudi, explicó que el material proporcionado en la planificación del aprendizaje basada en digitalmente, el maestro del plan de desarrollo profesional y la creciente productividad del trabajo de los maestros.

«Se espera que los participantes puedan preparar la planificación moderna del aprendizaje, adaptarse a las necesidades del tiempo, al tiempo que mantienen la calidad de la educación a nivel primario y Paud. El aumento de esta competencia se realizará en todos los niveles, incluidas las escuelas primarias y las escuelas secundarias», dijo.

El Gobierno de Demak Regency se dedica a seguir la capacitación cada año, para que los maestros locales puedan presentar una educación de calidad y al mismo tiempo formar una generación de expertos y moralidad.

Leer también: Gobierno de la ciudad de Pekalongan: Paud Grow Community Conciencia sobre el niño