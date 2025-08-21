El gobierno de Demak Regency solicita agregar bombas para procesar a Rob

Demak (Antara) – El Gobierno de Demak Regency, Central Java, espera que la adición de un motor de bomba de presentación de agua en espera de Rob durante la temporada de lluvias y la reducción de la inundación se acelere, especialmente en áreas de marea, como el distrito de Sayung.

«Hasta ahora, el manejo de Robs todavía se basa en las máquinas de bombeo disponibles. Sin embargo, el número se considera insuficiente, en particular el grupo de retención en Sriwulan, que debería haberse utilizado para albergar el drenaje de agua que no se ha completado completamente», dijo Demak Eisti’anah Regent en el margen de los agricultores que han empujado la granja que Bolland ha empujado el edificio de Bolland (TMMD (TMMD) (TMAD).

Presente en el evento, incluido el comandante de Kodim 0716/Demak, el teniente coronel Arm Dony Romansah y el jefe de policía de Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha.

Explicó que si no se agregaba el número de máquinas de bomba de succión de agua, se temía que el Rob en la línea Pantura, especialmente Sayung, no pudiera averiguarlo rápidamente.

Además, dijo, Demak también recibió envíos de áreas con agua de lluvia con topografía más alta.

Debido a que la intensidad de la lluvia está aumentando actualmente, dijo, los esfuerzos anticipatorios aún deben hacerse temprano.

Dijo que solo en la estación seca la situación de los ladrones que dio mucho tiempo llegó a ser tratada.

Anteriormente, su partido se había relacionado con la máquina de la bomba de succión de agua con la Oficina de Obras Públicas y Planificación Espacial de Demak (DPUPR) y todavía estaba informada del proceso.

Eisti’anah dijo que el Rob en retirada también estaba en varios puntos Sayung hace algún tiempo gracias a la optimización del uso de máquinas de bombeo.

Sin embargo, si la alta precipitación se completó al 100 por ciento antes del estanque de retención, la capacidad de la bomba existente se consideraba insuficiente.

«En una reunión de coordinación en la provincia de Java Central junto con el Gobernador, V del Parlamento Indonesio, así como a los representantes de la ciudad de Semarang, indicamos que el uso de bombas es muy vital. Es por eso que seguimos fomentando la adición de bombas como parte de la propuesta que hemos presentado», dijo.

El gobierno de Demak Regency espera que los gobiernos centrales y provinciales sigan de inmediato la propuesta, de modo que los problemas Rob que a menudo interrumpen las actividades de los residentes en la ruta de Pantura pueden tratarse más rápido y de manera más efectiva.

Rob apareció nuevamente, especialmente en Jalan Demak-Semarang en el distrito de Sayung, después de que fue tratado antes porque fue movilizado por una máquina de bomba de succión de agua en varios puntos.