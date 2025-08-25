El gobierno de Demak Regency considere aumentar el valor de la asistencia RTLH

Demak (Antara) – El Gobierno de Demak Regency, Central Java, está considerando aumentar el valor del programa de vivienda inhabitable -hulp (RTLH) en 2026 a Rp20 millones por familia de solo RP. 15 millones.

«El gobierno de Demak Regency ha considerado el aumento en el valor de la asistencia RTLH en 2026. La consideración es porque el precio de los materiales de construcción continúa aumentando. Mientras que el número de destinatarios ajustará a Eistiars de la APBD», «Programa RTLH Fase III obtenido de la APBD 2025 en el salón del Servicio Público en el tercer piso de Demak, lunes.

Reveló que la distribución del programa RTLH -Sistance fue uno de los esfuerzos del gobierno de la regencia de Demak para aliviar la pobreza a través de la intervención en el sector de la vivienda.

En esta etapa, no menos de 41 familias beneficiarias recibieron ayuda con RP por valor de RP. 15 millones por familia. La ayuda se utiliza para mejorar sus casas para que sean habitables y cumplan con los estándares de salud y seguridad.

«Este programa RTLH es una forma de intervención de gobierno de Demak Regency para reducir la pobreza. Hoy (8/25) Hay 41 receptores con un valor de Rp15 millones por familia», dijo.

Eisti’anah agregó que el programa de reducción de la pobreza no solo dependía de la Regencia APBD, sino que también estaba involucrada en la cooperación de varias partes.

«Hay una intervención del gobierno central a través de la utilidad de estimulación de la vivienda de autoevaluación (BSP), luego el Gobierno Provincial, para el Programa de Apoyo a la Responsabilidad Social Corporativa (RSE) de la Compañía, incluido el Banco Central de Java. Todo esto es expandir el rango de asistencia», dijo.

Respondiendo al tema de la práctica de la matanza de la ayuda de RTLH que había vencido en la comunidad, Eisti’anah enfatizó que esto no estaba justificado.

«Esta asistencia RTLH es un completo derechos de los beneficiarios. Si hay un corte, es puramente individual. Incluso antes de que algo hubiera sucedido y fuera enviado de regreso. Nos aseguramos de que las cosas ya no sucedan», dijo.

Para evitar irregularidades, el gobierno de la regencia de Demak involucra al jefe de la aldea, en el compañero en el campo en el proceso de supervisión.

Con el programa RTLH sostenible y el valor de ayuda que se incrementará en el próximo año, el Gobierno de la Regencia Demak es optimista de que la tasa de pobreza puede reducirse al mejorar la calidad de los hogares de la comunidad.

