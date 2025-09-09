El gobierno de Demak Regency acordó continuar la discusión de UMK 2026

DEMAK (Antara) – El Gobierno de Regencia Demak, Java Central (Java central) junto con los empleados y la Asociación de Indonesia (Apindo) acordaron continuar la discusión del salario mínimo de Regency (UMK) y el salario mínimo sectoral de regencia 2026 (UMSK) sobre el salario del salario.

«Conoció de Hoorzitting Van Vandaag Wordt Het Zeker Een Belangrijke Ruimte Om de Opvattingen Tussen Werknemers, Werkgevers en de Overheid te Verenigen», «Zei Demak Regent Eisti’anah Tijdens een Publiek Tusen Spsi, en el apindo, incluso el ministro de Van Mankraktens. -Industria, Het Minimumloon Van de Regency (UMK) en la regencia Mínimo salario (UMSK) en 2026 en el Hall de Regence de DeMak Regency el martes.

Reveló que había un acuerdo para una mayor discusión sobre el consejo salarial. La composición consiste en el jefe de Dinakerind, representantes de Apindo, sindicatos, así como académicos o expertos.

Más tarde, dijo, el gobierno regional participará en la regulación del Ministerio de Manpower con respecto a la determinación de los salarios. Pero el inversor continuará priorizando a los empleados locales.

«Tenemos alrededor de 398 datos de empleados extranjeros, mientras que los empleados locales llegan a 10,208 personas. Si encontraremos más cifras extranjeras más adelante, evaluaremos. Nuestro objetivo es claro, reduciendo el desempleo y mejorando el pozo de la comunidad Demak», dijo.

También dijo que Demak es ahora una de las regiones con la mayor inversión en Java Central, del cual hay un proyecto importante en la superficie del país de Java Central que se espera que tenga un amplio impacto en la economía.

«Damos la bienvenida a la presencia de inversores, pero aún solicitamos dedicación para que los lugareños tengan prioridad», agregó.

Mientras tanto, el presidente de la Federación de Chemie, Energie y Sindicato Minero (FSP KEP) Demak Poyo Widodo reveló que el público con el regente era parte de la estrategia de la lucha del empleado.

«Nuestro concepto es a través del cabildeo y la acción. Antes de la acción debe haber una audiencia. Hoy (9/9) hemos entregado tres puntos principales, a saber, relacionado con UMK, UMK y sobre empleados extranjeros en Java Central -Land», dijo.

Según él, Umsk fue acordado en las actas de la reunión plenaria y debe realizarse de inmediato. Por lo tanto, es esperar que la discusión pueda completarse en noviembre de 2025 para no ser molestado en el medio de la discusión de UMK.

«Si el UMSK no se decide de inmediato, se acumulará en la tarea pesada. Si no hay resultados concretos de la discusión sobre el consejo salarial, la acción puede estar en su opción. Pero si estamos alojados, naturalmente respetamos el proceso. El regente habría instruido para ser discutido de inmediato, fue un paso positivo», dijo.