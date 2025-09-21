El gobierno de Brebes Regency investiga la causa del colapso de la terraza del edificio

BREBES (Antara) – El Gobierno de Brebes Regency, Central Java, todavía está investigando la causa del colapso del edificio local de oficinas del gobierno integrado (KPT), supuestamente tres personas lesionadas el domingo.

«Cuando se reparó, se derrumbó. ¿Hay un elemento de negligencia o no, investigaremos esto», dijo el jefe de la Oficina de Obras Públicas de Brebes Regency en Brebes el domingo.

El colapso del frente del edificio o el techo de la terraza del Edificio del Gobierno de Brebes Regency (PEMKAB) resultó en varias víctimas heridas.

El edificio de oficinas gubernamentales integrado (KPT) solo se completó en 2022 con un valor contractual de Rp110 mil millones y se inauguró el 31 de agosto de 2022.

Dijo que el edificio de oficinas del gobierno integrado estaba asegurado.

«Mañana (lunes 22/22), el equipo de seguros irá directamente al lugar para verificar el daño al edificio», dijo.

Sutaryono dijo que habría un examen técnico a largo plazo, por lo que no se repitieron incidentes similares.

En lo que respecta a las víctimas, dijo, todo había sido llevado al hospital, aunque su condición era solo una ligera lesión.

«Para los costos médicos, el gobierno será nacido. Nuestras disculpas por el incidente de hoy», dijo.