El gobierno de Blora Regency prepara la IDR 43.07 mil millones de ayuda financiera para la aldea

BLORA (Antara) – El gobierno de Blora Regency (PEMKAB), Java Central, ha redactado un presupuesto de Rp43.07 mil millones a través del Programa de Asistencia Financiera del Distrito BLORA 2025 (Bankab) para apoyar el programa de desarrollo en varias aldeas en Blora.

«El presupuesto de RP43.07 mil millones se distribuirá entre 136 aldeas de un total de 271 aldeas en Blora Regency. La cantidad es menor que en 2024 que Rp58.02 mil millones logró», dijo el jefe de la comunidad y el empoderamiento de la aldea de Blora Yayuk Windrati.

Presentó el tamaño del presupuesto para la asistencia de la aldea, determinado por el Equipo de Presupuesto del Gobierno Regional (TAPDD). Mientras que la oficina de PMD solo facilita la distribución para estar a la meta.

La asistencia financiera de este año, dijo, se centró en cuatro áreas principales, a saber, infraestructura, economía, salud y turismo. Varias aldeas han elaborado un programa de desarrollo mediante el uso de estos fondos.

Entre otras cosas, para la construcción de caminos de pavimento en Kedungsumur Hamlet, Bacem Village, Banjarojo District, Worth Rp170 millones, para facilitar el acceso a los residentes, el establecimiento de un marketing de un mercado de mercado en Ngebring Hamlet, el pueblo de Kacangan, el distrito de Todanan, por valor de Rp150 millones, como un espacio comercial para pequeños oficios y la construcción de construcciones PKD en Jati Villa Rp200 millones, para fortalecer los servicios de salud de la comunidad.

Luego está el programa de revitalización del sitio Wora Wari en la aldea de Ngloram, el distrito de CEPU, con un valor de Rp600 millones, para aumentar el potencial del turismo local.

«Para no detenerse en la distribución, el gobierno también enfatizó la importancia del monitoreo. Los oficiales irán directamente para verificar la idoneidad del trabajo con el plan de presupuesto (RAB) y garantizar la administración de plena responsabilidad», dijo.

Para la comunidad, dijo, la ayuda financiera sigue siendo un alivio en medio de las limitaciones. Aunque el número disminuyó, este fondo sigue siendo una de las fuerzas impulsoras del desarrollo del pueblo, junto con el Fondo de la Villa (DD).

Además, dijo nuevamente, se convirtió en una base importante para mejorar la infraestructura que apoya la vida diaria, desde carreteras, mercados, escuelas hasta instalaciones de salud.

El jefe de Jati Village Supardi dio la bienvenida a la asignación de Bankab 2025 para la construcción del Village Health Post Building (PKD) en su área.

Dijo que la construcción del edificio PKD Jati a través de la asignación de Bankab 2025 tenía prioridad para mejorar el grado de salud pública, para reducir el número de enfermedades no transferibles y alentar a la conciencia civil a realizar controles de salud de rutina.

«Antes del nuevo PKD, los servicios de salud en el pueblo de Jati se volvieron menos que óptimos debido a edificios limitados e instalaciones de apoyo», dijo.

Con este desarrollo, dijo nuevamente, se espera que el servicio sea más óptimo, estructurado y llegó a más personas. Además, equipado con instalaciones de investigación de apoyo, como laboratorios simples para análisis de sangre de rutina. También se advertirá a los trabajadores de la salud, incluido el personal de laboratorio de Puskesmas, para administrar los servicios.

«Con un presupuesto de Rp. 200 millones, las necesidades básicas de la salud pública pueden estar bien ubicadas. Se espera que la existencia del nuevo PKD mejore la calidad de los servicios, especialmente para la salud de las madres y los niños», dijo.

Gracias a la ayuda en los primeros mil días de vida, las mujeres embarazadas se centrarán más en el proceso de embarazo y parto, por lo que se puede minimizar un alto riesgo, la salud de las madres y el bebé está más garantizada y los porcentajes de obstáculos pueden reducirse.

