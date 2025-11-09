El Gobierno de Batang Regency UNICEF se compromete a fortalecer la protección y la realización de los derechos de los niños.

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency (Pemkab), junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), está comprometido a fortalecer la protección y la realización de los derechos de los niños.

El regente de Batang, Faiz Kurniawan, dijo en su declaración en Batang, Java Central, el domingo que comprender los derechos de los niños es una base importante para crear una generación futura superior.

«Por eso, a través de las actividades de socialización de esta Convención sobre los Derechos del Niño, nos esforzamos en garantizar que toda la sociedad, incluidos los niños, tenga una buena calidad de vida. Esto obviamente no puede desligarse de las tres claves del desarrollo que estamos implementando», afirmó.

Según él, las tres claves son el desarrollo de los recursos humanos (RR.HH.), preparando niños sanos, educados y superiores, el sector de infraestructura debe diseñarse amigable para los niños y debe crearse un ambiente limpio y confortable para su crecimiento y desarrollo.

Espera que las actividades de la convención infantil puedan aumentar la comprensión de todas las organizaciones del aparato regional (OPD) para que cada formulación de políticas y programas de trabajo también se centren en el impacto en los niños.

«La esperanza es que tenga un impacto en nuestra percepción, de modo que los programas de trabajo y las políticas que se implementarán en el futuro también ayuden a los niños a realizar su futuro», dijo.

Tubagus Arie Rukmantara, jefe de la Oficina Representativa de UNICEF en Indonesia para la región de Java, dijo al margen del evento de socialización que los principios clave de la convención sobre los derechos del niño incluyen cuatro cuestiones principales, a saber, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo, el derecho a la supervivencia y el derecho a ser escuchado.

«Seguimos esforzándonos por fortalecer el acceso de los niños a la atención sanitaria, la educación y la protección contra la violencia y la explotación», afirmó.

