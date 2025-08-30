El gobierno de Batang Regency recuerda al público que mantenga la calma y que mantenga la tolerancia

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, le recordó a la audiencia que preservara la calma y la tolerancia al transferir su actitud sobre la muerte de una motocicleta de motocicleta en línea (ojol)) Afecto Kurniawan Recientemente durante la manifestación en Yakarta.

Batang Regent Faiz Kurniawan En Batang el sábado dijo que se puede realizar la solidaridad, pero debe permanecer en el contexto para mantener la unidad y que la situación sigue siendo propicio.

«Esperamos que todos los elementos de la sociedad estén monitoreando satisfacción y el uno al otro tubo Sliro entre sí. Somos los pueblos indonesios que crecen a partir de la diversidad, de la tolerancia, de satisfacciónAl igual que la confianza entre grupos y otros grupos «, dijo.

Expresó su participación antes de su muerte Afecto KurniawanLos taxistas de motocicletas en línea que murieron durante la manifestación en Yakarta.

En medio del duelo, dijo, la importancia de la confianza entre todos Ambas partes entre la comunidad y el gobierno, la comunidad y la policía, así como la comunidad con defensa nacional.

«Tenemos que monitorear esa confianza juntos. Todos nos tomamos de las manos para sostener firmeza Y satisfacción La comunidad «, dijo.

Según él, la tragedia ha terminado Afecto Debe usarse como una lección para todas las partes, de modo que la comunidad no se provoca fácilmente ni se produzca negativamente.

Actualmente, dijo, Batang Tengah está desarrollando regencia y requiere una atmósfera segura, propicio y pacífica para el desarrollo suave del desarrollo regional.

«Es por eso que esperamos que la campaña de solidaridad realizada hoy permanezca junta en la oración sin ninguna acción que la comunidad pueda distribuirse o dañarse», dijo.

Mientras que el jefe de la policía de AKBP Batang Resort EDI Elegancia Mulyana Repitió a sus miembros para mantener una demostración de acuerdo con las reglas

«El nombre está justo en el campo, la situación es diferente, por lo que hemos aconsejado a los miembros que monitoreen la demostración manteniendo la situación segura y no provocada», dijo.

Un residente Suratman dijo que apoyó los esfuerzos de los manifestantes que querían transmitir su actitud al Consejo Regional Representativo (DPRD).

«Es solo eso, esperamos que los manifestantes mantengan la sombra y la seguridad de la comunidad. Sí, si pienso, solo lo demuestre, pero no dañen las instalaciones públicas y el gobierno», dijo.

Hasta que se revelara esta noticia, la manifestación todavía estaba ocurriendo en el edificio DPRD de Batang Regency.

