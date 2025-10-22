El gobierno de Batang Regency invita a los estudiantes a emular la lucha de kiai para promover la educación

Batang (ANTARA) – El Gobierno de Batang Regency, Java Central, invita a los estudiantes a emular las luchas de Kiai y Ulama, quienes lucharon para defender la independencia y promover la educación islámica en Indonesia.

El vicerregente de Batang, Suyono, dijo el miércoles que el santri de hoy debe tener un doble entusiasmo por defender los valores islámicos y al mismo tiempo ser parte del desarrollo nacional a través del conocimiento, las habilidades y una moral sólida.

«Ser santri no sólo significa poder recitar el Corán, sino también ser capaz de innovar, comprender la tecnología y aportar beneficios a la sociedad», afirmó.

Según él, en el pasado los kiai no sólo impartían conocimientos religiosos sino que también inculcaban un espíritu de nacionalidad, honestidad y servicio a la comunidad.

«Esto es, por supuesto, algo en lo que los estudiantes de hoy deben seguir participando mientras continuamos la lucha para promover la educación y el desarrollo», dijo.

Suyono expresó su agradecimiento y entusiasmo a todos los estudiantes que fueron una parte importante de la historia de la lucha del pueblo indonesio.

«Feliz Día Nacional del Santri a todos los santri y alumnas. Que siempre sean saludables en su búsqueda del conocimiento y que algún día se conviertan en los sucesores del país que traigan luz brillante al futuro de Indonesia», dijo.

En esta ocasión, se vio al regente adjunto Batang Suyono luciendo un pañuelo con el motivo de la bandera palestina como forma de solidaridad con la lucha del pueblo palestino.

«Indonesia ha estado firmemente comprometida durante mucho tiempo con el apoyo a la independencia palestina. Nosotros, como indonesios, siempre hemos apoyado la independencia palestina», dijo.

