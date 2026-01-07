El gobierno de Batang Regency ha transformado la danza Babalu en una identidad cultural nacional.

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, está tratando de convertir la danza Babalu, que nació durante la era colonial holandesa, en una identidad cultural nacional o Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia (WBTb).

El jefe del Departamento de Educación y Cultura de Batang Regency, Bambang Sudibyo en Batang, dijo el miércoles que la danza Babalu tiene una posición fuerte debido a su originalidad, que no se encuentra en otras áreas.

«Babalú realmente cumple con estos requisitos porque existe desde la década de 1940. La segunda razón es que este arte se ha convertido en la identidad de esta región donde el arte de Babalú no existe en ningún otro lugar», dijo.

Según él, todos los textos científicos, documentación fotográfica y vídeos de actuaciones han sido enviados al gobierno central para que el arte de Babalu pueda clasificarse como Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia (WBTb).

«Si nada sale mal, la danza Babalu seguirá los pasos de Serabi Kalibeluk, Nyadran Gunung y Batik Rifaiyah como patrimonio cultural reconocido a nivel nacional para 2026», afirmó.

Él, que estuvo acompañado por la responsable de Cultura, Camelia Dewi, admitió que era optimista de que los esfuerzos del gobierno regional no se centraran sólo en obtener certificados sino también en garantizar que el silbido de ‘Aba-aba Dahulu’ o Babalu aún pueda ser escuchado por las generaciones futuras.

«Esperamos que este arte se convierta en el arma más mortífera para los combatientes regionales contra los invasores», afirmó.

El propietario de Sanggar Merti Village, Tatik Setianingsih, explicó que los movimientos de la danza Babalu, que dura unos siete minutos, son en realidad técnicas de artes marciales disfrazadas.

«La danza Babalu consiste en bailarines que utilizan movimientos silat. El silbido es un símbolo del mando de Prit… es una señal de que los movimientos deben cambiar como señal de la lucha del pueblo Batang contra los invasores», dijo.

