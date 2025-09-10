El gobierno de Batang Regency fortalece la lectura de la cultura de alfabetización para los estudiantes

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, fortalece la cultura de la lectura de la alfabetización y alienta el nacimiento del contenido local de los estudiantes a través del programa de embajador de lectura en colaboración con la Biblioteca Nacional de Indonesia.

El jefe del Servicio de Biblioteca y Archivos de Batang Suprapto Regency en Batang el miércoles, dijo que esta actividad era parte de una serie más amplia de cooperación entre los gobiernos centrales y regionales para fortalecer la alfabetización de la comunidad, especialmente para la generación más joven.

«A través del programa de embajador de lectura para ir a la escuela, queremos enseñar el espíritu de lectura mientras practicamos las habilidades de escritura de los estudiantes. Esperamos que esta alfabetización pueda crecer y tener un impacto real en la generación más joven», dijo.

Según él, las actividades del embajador de lectura en la escuela incluyen diferentes sesiones, a saber, los estudiantes reciben introducción de alfabetización interactiva, capacitación de escritura con el embajador nacional de lectura, así como ayudan a producir trabajo basado en la sabiduría local.

«Centramos que cada participante puede producir una escritura que luego puede documentarse como contenido de alfabetización local en las regiones», dijo.

Dijo que aunque el programa de alfabetización se promocionaba cada vez más, los datos mostraron que todavía tiene una tarea relativamente grande en esta área.

Basado en el Índice de Desarrollo de Alfabetización Comunitaria de 2024 (IPLM), dijo, el número 65.78 por ciento se clasificó como moderado.

Suprapto dijo que la posición de Batang Regency todavía se encuentra en el 19º lugar de la Regencia/Ciudad en el centro de Java.

«Configuramos, en el futuro puede llegar a la categoría alta e ingresar a los 10 principales distritos/ciudades del centro de Java. Por eso la cooperación como esta es muy importante», dijo.

La República de la Biblioteca Nacional de la República de Indonesia Abdullah dijo que IPLM Indonesia nacional en 2024 era del 74.51 por ciento para que todavía estaba en la categoría media.

«Para el nivel de lectura de las personas indonesias que alcanzan el 72 por ciento. El gobierno se enfoca en esta cifra para aumentar de acuerdo con el promedio nacional a través del acceso a la información de Internet, incluida la alfabetización», dijo.

Lea también: Los arrecifes de coral artificiales hechos de Faba Pltu Batang están cubiertos de coral