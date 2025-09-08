El gobierno de Batang Regency formuló la adjudicación de tarifas salariales 13 por Paud -Tersaren

BATANG (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Batang, Central Java, formuló la oferta de beneficios similares, como el 13º Programa de Garantía de Salario y Pensiones a los maestros para la educación temprana (PAUD) como un intento de mejorar su bien.

Batang Rains Faiz Kurniawan en Batang dijo el lunes que el avance del 13 ° recargo salarial para el 13º salario el próximo año comenzó a implementarse.

«En 2026 estamos planeando comenzar a proporcionar ayuda operativa regional en forma de beneficios adicionales, como el decimotercer salario. Además, en 2027 fomentaremos un aumento en el valor de la ayuda de la escuela operativa regional y consideraremos la provisión de fondos de pensiones», dijo.

Según él, esta política es una forma de apreciación concreta del gobierno local por la dedicación y el servicio de paud -torPoeders que juegan un papel central en la formación de la base de la educación de los niños desde una edad temprana.

Con respecto al número de incentivos dados, dijo, variará, adaptado al período de servicio de cada maestro con un valor entre RP. 200 mil al mes hasta RP325 mil al mes.

«Nuestra dedicación es continuar fomentando la mejora del pozo de los maestros Paud. Son la cabeza de lanza del desarrollo de recursos humanos que son superiores a los niveles más básicos de la región», dijo.

Dijo que el gobierno local había elaborado un cálculo del presupuesto provisional para realizar la 13ª política salarial.

«Según la estimación temporal, se necesita una asignación de fondos de aproximadamente 200 millones para financiar el programa», dijo.

El jefe de la Oficina de Educación y Cultura del Distrito de Batang (DISDKBUD) Bambang Suryantoro dijo que la cantidad de ayuda operativa en la escuela regional se determinó sobre la base de la duración del servicio.

«Los ingresos más altos de la ayuda operativa regional actual de la escuela operativa son RP325 mil para los maestros que han cumplido más de 10 años. Con respecto a los maestros Paud cuyo período de citas a continuación recibe Rp. 200 mil, pero trataremos de aumentar gradualmente el valor», dijo.

Lea también: El Gobierno de Demak Regency tiene una capacitación de nivel para la calidad de la calidad de los maestros Paud