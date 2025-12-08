El gobierno de Batang Regency está fortaleciendo la preparación del equipo de respuesta médica rápida para las víctimas de desastres.

Batang (ANTARA) – El Servicio de Salud de Batang Regency, Java Central, está fortaleciendo la preparación de su equipo médico para responder rápidamente y ayudar a los residentes cuando ocurren incidentes o desastres.

El jefe del Servicio de Salud de Batang Regency, Ida Susilakmi, dijo el domingo que su partido es una parte integral del equipo de preparación para desastres, por lo que se centrará en aumentar la preparación para posibles desastres causados ​​por el clima.

«Alertamos a varias unidades clave, incluido el PSC 119, equipos de vigilancia y equipos médicos de emergencia, cuando se encuentran con posibles desastres», dijo.

Según él, se formó y capacitó un equipo médico de emergencia en 21 centros de salud comunitarios.

Según él, este equipo médico de urgencia está formado por cinco elementos: médicos, enfermeras, epidemiólogos, farmacéuticos y conductores de ambulancias.

Dijo que para centrarse en hacer frente a desastres como las inundaciones, su partido no sólo se limita a ayudar en el proceso de evacuación de las víctimas sino también a abordar los problemas de salud.

Luego, dijo, hay varias enfermedades de las que debemos estar atentos durante la temporada de lluvias, como la diarrea, enfermedades de la piel y especialmente la leptospirosis.

«Nos aseguramos de que todas las unidades de salud hayan recibido instrucciones de estar en espera. Para los centros de salud ambulatorios durante la temporada actual, han recibido instrucciones de estar en espera», dijo.

