El gobierno de Batang Regency está creando conciencia sobre posibles desastres naturales.

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, continúa creando conciencia sobre posibles desastres, en línea con la creciente intensidad de las lluvias que afectan el área local.

Wawan Nurdiansyah, jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD), Batang Regency, en Batang, dijo el miércoles que su partido ha preparado puestos, logística, instalaciones e infraestructura en un esfuerzo por anticipar desastres.

«También entregaremos una circular sobre desastres al gobierno de la aldea a través del subdistrito para llamar la atención de los residentes. Actualmente estamos en piquetes para continuar quédate y llama anticipar desastres”, afirmó.

Según él, su partido sigue vigilando y vigilando la intensidad relativamente alta de las precipitaciones que han afectado a varias zonas montañosas y bajas.

Según él, varias zonas propensas a deslizamientos de tierra objeto de seguimiento se encuentran en las zonas más altas, como los subdistritos de Blado, Reban, Bawang, Tersono, Bawang y Bandar, mientras que las zonas propensas a inundaciones incluyen los subdistritos de Batang, Gringsing y Warungasem.

«Especialmente para la aldea de Gerlang Jeje, los subdistritos de Blado y Pranten serán los de mayor preocupación, ya que son áreas propensas a deslizamientos de tierra durante la temporada de lluvias. Las áreas a las que estamos prestando atención y que son propensas a inundaciones se encuentran en los subdistritos de Gringsing y Batang», dijo.

Él, acompañado por el secretario de BPBD, Suryanto, dijo que según los pronósticos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, las lluvias máximas se producirán entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

«Por lo tanto, instamos a la ciudadanía a aumentar su vigilancia cuando la intensidad de las lluvias es bastante alta. Además, los residentes descubren que hay grietas en el terreno de las colinas y las rellenan con tierra para evitar la infiltración de agua que podría provocar deslizamientos de tierra», dijo.

De manera similar, agregó, las personas en áreas residenciales deben asegurarse de cortar ramas gruesas de árboles y ramitas para evitar que los árboles caigan.