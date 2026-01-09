El gobierno de Batang Regency colabora con BRNP para probar variedades de arroz resistentes al agua salada

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency está trabajando con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación Agrícola (BRNP) de Java Central y Bogor para realizar pruebas de plantación de variedades de arroz Biosalin 1 y Biosalin 2 que se consideran más resistentes a las condiciones de la tierra salobre y al agua salada.

El jefe del Departamento de Agricultura y Alimentación de Batang Regency, Sutadi Ronodipuro, en Batang, dijo el viernes que actualmente se está preparando un proyecto piloto de una hectárea o una parcela de demostración.

«Esperamos que esta tecnología de semillas sea un punto de inflexión para los agricultores costeros. A través de esta parcela demostrativa de Biosalin, esperamos que el rendimiento de los cultivos pueda aumentar nuevamente y la cosecha esté prevista para marzo de 2026», afirmó.

Según él, la misión del gobierno regional es convertirse en una región autosuficiente en materia de alimentos y apoyar la seguridad alimentaria nacional.

Para 2025, dijo, el objetivo de producción de arroz alcanzará las 177.319 toneladas de grano seco molido (GKG).

“Por lo tanto, el nivel de éxito no debería disminuir en 2026. El objetivo es mantener esta tendencia positiva para que se mantenga la autosuficiencia”, afirmó.

Garantiza que los agricultores no recibirán semillas «gato en un empujón», porque se garantiza que todas las semillas de arroz y maíz son legales y de alta calidad.

«Todas las semillas suministradas o comercializadas al público están certificadas desde el proceso de producción hasta la distribución», dijo.

Él, que estuvo acompañado por la jefa del Departamento de Cultivos Alimenticios del Servicio de Agricultura y Alimentación de Batang Regency, Diana Anggraeni, dijo que su partido se estaba centrando en fortalecer la ayuda, especialmente ahora que entra en la temporada de lluvias, que es propensa a ataques de plagas.

Aunque ha habido cambios estructurales en la coordinación, la sinergia sobre el terreno sigue siendo una prioridad, afirma.

«Orientamos activamente a los agricultores, especialmente en la temporada de lluvias, que es propensa a las plagas. Aunque ahora hay instructores de agricultura de campo bajo el ministerio, la sinergia con los gobiernos regionales sigue funcionando bien», dijo.

