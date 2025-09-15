El gobierno de Batang Regency aumenta seriamente la FC local

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, se toma en serio la mejora de los recursos humanos locales en un intento por preparar la calidad del trabajo potencial que necesita las empresas en la zona económica especial Industrolis Batang.

El Secretario Regional Interino de Batang Regency Sri Purwaningsih en Batang el lunes dijo que el gobierno de la regencia había emitido un Reglamento de la Regulación de Batang Número 42 de 2021 sobre servicios en el lugar de trabajo a través del sistema de información para el mercado laboral.

«Según el contenido de las regulaciones del Regente, el 70 por ciento es una prioridad para los empleados locales y el 30 por ciento de fuera de la región. Esto significa que el gobierno del distrito de concentración con respecto a los empleados locales», dijo.

Además, el gobierno de Batang Regency también ofrece capacitación y habilidades a la comunidad para mejorar las posibilidades que luego necesitan la compañía o abrir una compañía independiente.

El jefe de la oficina de mano de obra y transmigración de Batang Rahmad Nurul Fadillah dijo que su partido había proporcionado actividades de capacitación laboral basadas en la competencia, seguidas por la comunidad para aumentar la experiencia empresarial.

Esta actividad de capacitación laboral basada en la competencia, dijo, era bastante popular de los residentes de acuerdo con las muchas vacantes que las empresas de las regiones necesitan.

«Sí, la competencia es lo suficientemente alta como para participar en las actividades de capacitación. Es por eso que esperamos que los residentes que pasen la selección puedan obtener una mejor competencia para trabajar», dijo.

Según él, se seleccionarán los participantes en la capacitación potencial, a saber, preparar dos pruebas potenciales académicas o escritas que se realizan en línea y entrevistas.

«Más tarde, para los participantes que han logrado participar en actividades de capacitación basadas en la competencia, trabajaremos en trabajar en la empresa o para abrir sus propias empresas», dijo.