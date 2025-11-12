El gobierno de Banyumas Regency tiene como objetivo garantizar que cada subdistrito tenga un centro de salud para pacientes hospitalizados.

Banyumas (ANTARA) – El gobierno de Banyumas Regency en Java Central tiene como objetivo que cada subdistrito tenga un centro de salud comunitario con instalaciones para pacientes hospitalizados para brindar servicios de salud cerca de la comunidad.

En la inauguración de la sala de hospitalización del Centro de Salud Baturraden II en Kemutug Kidul Village, distrito de Baturraden, Banyumas Regency, el miércoles, coincidiendo con la conmemoración del 61º Día Nacional de la Salud (HKN).

El regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dijo que la medida era el compromiso del gobierno regional de aumentar el acceso y la equidad a los servicios de salud, uno de los cuales es mediante el desarrollo de centros de salud para pacientes hospitalizados en toda la región.

«Queremos asegurarnos de que cuando haya residentes que necesiten tratamiento o se encuentren en una situación de emergencia, no tengan que ir hasta el hospital. Sólo tengan que venir al centro de salud comunitario de su área porque hay servicios para pacientes hospitalizados disponibles», dijo.

Según él, la mejora de los servicios públicos, especialmente en materia de salud, es el objetivo principal de la implementación del programa Trilas para el Regente y el Regente Adjunto de Banyumas.

Por lo tanto, su objetivo es que en los próximos cinco años cada subdistrito de Banyumas Regency tenga al menos un centro de salud comunitario con instalaciones para pacientes hospitalizados.

«No se necesita mucho, bastan unas pocas habitaciones, siempre que puedan satisfacer las necesidades de la comunidad local. De esta manera, la asistencia sanitaria en Banyumas puede ser más equitativa, más rápida y más asequible», afirmó el regente.

Por su parte, Dani Esti Novia, jefe del Servicio de Salud de Banyumas Regency (Dinkes), explicó que el Centro de Salud Baturraden II tiene ahora una capacidad de ocho camas para pacientes y tres camas en el Departamento de Urgencias (IGD), por lo que hay un total de 11 camas para pacientes.

Dijo que con la inauguración de esta instalación, el número de centros de salud comunitarios en Banyumas que ofrecen servicios para pacientes hospitalizados había aumentado a 17 de un total de 40 centros de salud comunitarios existentes.

«En el futuro habrá al menos un centro de salud comunitario con una habitación para pacientes hospitalizados en cada subdistrito. Intentaremos hacerlo», afirmó.

Con la incorporación de centros de salud para pacientes hospitalizados en Banyumas, el gobierno de Banyumas Regency espera que la atención médica sea más equitativa y más rápida, en línea con el espíritu de la 61ª HKN de crear una sociedad sana y productiva.

El jefe del Centro de Salud Comunitario Baturraden II, Fajar Tri Asih, dijo que el Centro de Salud Comunitario Baturraden II está listo para brindar servicios hospitalarios al público en general, en espera del proceso de calificación de la Agencia Administradora del Seguro Social de Salud (BPJS).

«Estamos listos para aceptar pacientes en general, mientras que los pacientes de BPJS esperan primero la aprobación de BPJS», explicó.

Uno de los residentes de Baturraden, Uki, acogió con entusiasmo la presencia de las nuevas instalaciones en el Centro de Salud Comunitario de Baturraden II, ya que las personas no tienen que ir hasta el hospital para recibir servicios de hospitalización.

«Gracias a Dios la habitación es bonita y cómoda. Ahora es más fácil para los pacientes y sus familiares», afirmó.

