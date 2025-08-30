El gobierno de Banyumas Regency le gustan las acciones anarquistas durante las manifestaciones

PURWOKERTO (Antara) – El Gobierno de Banyumas Regency, Central Java, lamentó actos anarquistas en una demostración conjunta de una serie de elementos comunitarios que tuvieron un impacto en la destrucción de instalaciones públicas y activos regionales, aunque las acciones de los estudiantes se consideraron propicio.

Después de la manifestación en el pago del Panji Hall, Purwokerto, Banyumas, el sábado por la noche, el jefe de la Unidad de Policía del Servicio Civil de Banyumas Regency (SATPOL PP) Sugeng Amin dijo que el movimiento de masas que consiste en varios elementos de la comunidad y los estudiantes comenzaron a ser vistos desde 13.30 WIB.

Sin embargo, dijo, un grupo de masas que no provenían de los estudiantes demostró no solo porque también destruyeron una serie de instalaciones públicas alrededor de la Plaza Purwokerto u oficinas en el complejo de la Secretaría Regional de Banyumas.

«Los periodistas saben que la sala de prensa del periodista está siendo destruida, luego también la sala de relaciones públicas (la parte del protocolo y la comunicación del liderazgo). Afortunadamente usamos barras de hierro, por lo que no ha saqueado computadoras, pero el puesto de Satpol PP en el pabellón está completamente destruido», dijo.

Según él, los amplificadores y varios otros elementos, incluidos los miembros del casco del Satpol PP que están en el poste, son el objetivo del saqueo.

De hecho, dijo, el hierro viajó en el complejo de la Secretaría Regional de Banyumas con la oficina de la Agencia Financiera y de Activos de Banyumas Regency (BKAD) no solo roto por las masas, sino que también eliminó.

Sin embargo, su partido cree que las masas que han cometido la acción no fueron de los estudiantes porque eran estudiantes que controlan la misa para que no tomen una camiseta t ni un estado caótico o anarquista.

«El punto es que, gracias a los estudiantes que ya son muy buenos, en lugar de controlar esta demostración que de hecho conduce a anarquistas», dijo.

Llamó a la posibilidad de más manifestaciones, dijo que el PP de Satpol y la Agencia Nacional de la Unidad (Bakesbang) de Banyumas Regency en colaboración con la Policía de Banyumas, Kodim 0701/Banyumas y la Unidad de Beca Móvil de la Policía Regional de Java Central para diferentes posibilidades.

En este caso, su partido ha coordinado para que incidentes similares no regresen, de modo que la entrega de ambiciones comunitarias se pueda comunicar adecuadamente.

Consideró la manifestación, los estudiantes realmente querían transferir sugerencias y aportes al gobierno, pero no podían ser transmitidos de manera óptima porque estaban a bordo o perturbadas por otras partes que no eran conocidas por las partes.

«Pero Dios preparado, básicamente somos cómo podemos mantener los activos de la regencia del Gobierno de Banyumas, que, por cierto, pertenece a la comunidad, puede mantenerse de manera segura», dijo Sugeng.

Mientras tanto, el gobierno asistente y el bien del pueblo del Secretario Regional de Banyumas Nungky Harry Rachmat, dijo sobre la base de observaciones en el campo, la destrucción de las instalaciones del gobierno local no se debió a la acción del estudiante, sino que se llevó a cabo por aquellos sospechosos de la acción de los estudiantes de entrada.

Según él, las indicaciones eran claramente visibles porque las masas que la destrucción llevada a cabo no se ordenó y no se concentraron sino que se propagaron esporádicamente.

«Esperemos que esto pueda completarse, lo reparamos, porque estos son nuestros activos compartidos, por supuesto, también de la comunidad», dijo.

Además, dijo que cuando se repitieran tales acciones, esto influiría fuertemente en la calidad de los servicios públicos que el gobierno local llegaría a la comunidad.

Según él, esto significa que tendrá un impacto directo en los intereses de la comunidad que tienen acceso a las necesidades de los servicios, etc. porque muchas instalaciones de apoyo a los servicios están dañados.

«Esperemos que esto pueda entenderse juntos. Lamentamos esta promoción, debe ser más sabio, mejor hecho, por supuesto que también responderemos bien», dijo Nungky.

En la misma ocasión, Banyumas llovió Sadewo Tri Lastiono es gracias a los TNI, Polri y los estudiantes que ayudaron a mantener el curso de la manifestación, aunque no fue muy propicio.

Espera que en el futuro no más demostraciones sean coloreadas por acciones anarquistas como esa, para que Banyumas permanezca seguro y cómodo.

«Sí, nuestra esperanza es que no haya más acción.