El gobierno de Banyumas Regency estableció inmediatamente el estado de una respuesta de ayuda de emergencia

PURWOKERTO (Antara) – El Gobierno de Banyumas Regency, Central Java, determinará el estado de una respuesta de ayuda de emergencia durante un mes después del aumento de desastre en diferentes regiones, en particular deslizamientos de tierra que tocan las colinas.

Después de la reunión de coordinación de la gestión de desastres en Purwokerto, Banyumas Regency, viernes, jefe de actuación (actuación) de la Agencia de Gestión de Desastres Regionales de Banyumas (BPBD) Budi Nugroho dijo que la decisión de determinar el estado de la ayuda de emergencia se redujo).

«El estado de la respuesta de ayuda de emergencia es válido para un mes completo que incluye vacaciones. La base es Perka BNPB número 3 de 2016, más un desastre siempre y los resultados del monitoreo de BMKG y ESDM», enfatizó.

Dijo que, según los datos de Banyumas Regency BPBD, del 10 al 11 de septiembre de 2025, hubo 113 incidentes de desastres hidrometeorológicos como resultado de la lluvia con una intensidad densa a extrema que tuvo lugar en la región.

Por el número de incidentes, dijo, no fueron menos de 95 puntos en forma de deslizamientos de tierra con la concentración más alta en el distrito de Gumelar.

Además de los deslizamientos de tierra, continuó, el desastre de la inundación también fue a las regiones de Sumpiuh, Kemranjen, a Baturraden y Darmakradenan.

En relación con esto, dijo que durante el período de respuesta de los desastres, el Regencia del Gobierno de Banyumas formaría un grupo de trabajo (Fuerza de Tarea) y establecería un puesto de comando con el Comandante que fue designado directamente por el Regente de Banyumas.

«Mapeamos el área que debe seguirse estrictamente y aquellos que necesitan ayuda fundamental, como casas, reubicación e infraestructura. También se referiremos a la CSR (Responsabilidad social corporativa/Responsabilidad social corporativa) de fortalecer la ayuda «, dijo, quien también es el jefe de la Oficina de Comunicación e Información de Banyumas Regency (Dinkominfo).

Budi dijo que en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, BPBD instaló un movimiento de tierras para la advertencia temprana (EWS) en varios puntos vulnerables, uno de los cuales estaba en el pueblo de Cihonje.

Mientras tanto, la estación de meteorología de la agencia de meteorología de la climatología y la geofísica del climatología y la geofísica (BMKG) Tunggul Wulung Cilacap Wardi dijo que la región de Banyumas aún puede llover con alta intensidad.

«En la parte norte de Banyumas, la lluvia no tiene la sequía. La intensidad es aún mayor en septiembre a su apogeo en diciembre», dijo.

Jefe de la Oficina de Energía y Recursos Minerales (ESDM) de la Provincia Central -Java, South Slamet, Mahendra Dwi Atmosko, dijo que el carácter geológico de la regencia de Banyumas era muy vulnerable a los deslizamientos de tierras, especialmente en las regiones del norte y sur dominada por las colinas.

De hecho, dijo, el área con vulnerabilidad promedio si fue arrastrada por una intensidad fuerte, el estado podría aumentar a lo alto.

«Lo que ya está alto puede ser muy alto. Es decir, el riesgo de un desastre en esta región debe ser muy consciente», dijo.

En relación con esto, apeló al público para aumentar la vigilancia, especialmente si las fuertes lluvias tardan más de dos horas o la lluvia lleva más de dos días.

Según él, las patrullas de desastres en las aldeas vulnerables pueden ser una forma de preparación independiente.

Lea también: BMKG: Rain Rain Rain Rain Rampa Hidrometeorología en Banyumas