El gobierno de Banyumas Regency está mejorando el SOTK para fortalecer la eficacia de los servicios públicos.

Purwokerto (ANTARA) – El gobierno de Banyumas Regency, Java Central, está mejorando su estructura organizativa y procedimientos de trabajo (SOTK) como parte de reformas burocráticas para fortalecer la eficacia de los servicios públicos y acelerar el desarrollo regional.

Este arreglo institucional estuvo marcado el jueves por la toma de posesión de funcionarios de alto rango de liderazgo primario y funcionarios administrativos por parte del Regente de Banyumas Sadewo Tri Lastiono en Pendopo Si Panji, Purwokerto, Regencia.

En la ocasión, el Regente Sadewo dijo que los cambios en el SOTK se realizaron sobre la base de una revisión regulatoria, las necesidades organizativas y las demandas cada vez más complejas y dinámicas de los servicios públicos.

Según él, las reformas burocráticas deberían tener un impacto directo en la calidad de los servicios comunitarios.

«Este acuerdo no es sólo administrativo, sino un intento de construir una burocracia eficaz, eficiente y receptiva. El objetivo es mejorar la calidad de los servicios públicos y acelerar el desarrollo regional», dijo.

Pidió a los designados que se adaptaran inmediatamente a las nuevas tareas y abandonaran los viejos patrones de trabajo, que eran complicados e inadaptables.

También destacó la importancia de un liderazgo ágil, colaborativo y orientado a resultados.

«Deben eliminarse las barreras sectoriales del ego para que todos los aparatos regionales puedan moverse al mismo ritmo de desarrollo», dijo.

También destacó que todos los funcionarios regionales deben hacer del programa estratégico del Regente y Vicerregente de Banyumas la principal referencia en la formulación de políticas y la realización de actividades.

Espera que los Oficiales de Alto Liderazgo Primario puedan convertirse en líderes y modelos a seguir en la construcción de una cultura de trabajo profesional y orientada a resultados.

«Se espera que los funcionarios administrativos sean los impulsores clave de la organización para que cada programa avance según lo planeado», dijo el regente.

Mientras tanto, Eko Prijanto, jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos y Personal de Banyumas Regency (BKPSDM), dijo que en esta inauguración participaron 159 funcionarios, de los cuales 11 funcionarios en puestos de liderazgo de alto nivel en el escalón II y 148 administradores y supervisores en el escalón III y IV.

Según él, el cambio de puesto fue principalmente una adaptación para los antiguos funcionarios que asumieron nuevas tareas como resultado de los cambios en el SOTK.

“Además, hay una rotación de departamentos y una cantidad de funcionarios que son ascendidos”, dijo.

Dijo que uno de los nuevos puestos ocupados fue el de jefe de la Oficina Regional de Impuestos, que ahora ocupa Sugeng Amin, quien anteriormente dirigió la Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP).

Mientras tanto, Krisianto, jefe del Departamento de Control de la Población y Planificación Familiar, Empoderamiento de las Mujeres y Protección Infantil (DPPKBP3A), fue nombrado jefe del Satpol PP en sustitución de Sugeng Amin.

Aparte de eso, hay ajustes en el nuevo SOTK, incluido el hecho de que el Servicio de Salud se convierta en el Servicio de Salud y Planificación Familiar, la fusión de la Sección de Protocolo y Comunicación de Liderazgo de la Secretaría Regional en la Sección General y la Sección de Comunicación y Protocolo General para el Liderazgo de la Secretaría Regional, así como la fusión administrativa del Servicio de Salud y Planificación Familiar con el Hospital Regional de Banyumas y el Hospital Regional de Ajibarang, sin que la escalonamiento se mantenga.

Sin embargo, según Eko, todavía hay una vacante en el puesto de Jefe de Servicios Sociales después de que la Organización del Aparato Regional se separó del Servicio Social para el Empoderamiento de la Comunidad y las Aldeas (Dinsospermades), ya que el Jefe de Servicios Sociales, Hirawan Danan Putra, fue nombrado Jefe del Servicio de Empoderamiento de la Comunidad y las Aldeas.

En este sentido, dijo que el gobierno regional local está considerando pasos estratégicos a seguir.

“El regente considerará primero si el llenado se realizará mediante selección abierta o mediante un mecanismo de mutación”, dijo.

