El gobierno de Banyumas Regency está esperando una carta del DPRD con respecto a la evaluación de los reembolsos

PURWOKERTO (Antara) – El Gobierno de la Regencia de Banyumas todavía está esperando una carta oficial del DPRD local con respecto a la presentación de una evaluación de la Regulación de Banyumas No. 9 de 2024 con respecto a los derechos financieros de liderazgo y miembros del DPRD, en particular con respecto a los dispositivos de vivienda y transporte.

«La facción no ha presentado una disminución al regente, pero ha presentado una evaluación (contra los asignaciones de vivienda y transporte)», dijo el secretario regional de Banyumas Agus Nur Hadie en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, el lunes, el lunes, la respuesta

Según él, la facción no es un dispositivo para el consejo que tiene la autoridad de tomar decisiones.

En relación con esto, dijo que la regencia del Gobierno de Banyumas, en este caso los Banyumas, esperaría una carta oficial presentada por el Presidente del DPRD después de que las facciones hubieran completado sus deliberaciones internas.

«Así que estamos esperando el paso del gobierno para una carta del presidente de la DPRD», enfatizó.

Después de que se haya recibido la carta oficial, dijo, la regencia del Gobierno de Banyumas se comunicará inmediatamente y celebrará una reunión con el DPR para discutir los detalles de la «evaluación» de la meta.

Según él, esto se hizo porque la «evaluación» podría tener un significado amplio, por lo que debe aclararse.

«Puede disminuir, puede ser como lo que selecciona o cambia en las instrucciones del regente, o puede servaluación De vuelta «, dijo el secretario.

Anteriormente, varias facciones en el DPRD de Banyumas expresaron su disposición a evaluar los reembolsos recibidos en respuesta a las condiciones económicas existentes.

Presidente del Partido Demócrata Indonesio (PDI) de la lucha de Banyumas DPRD Agus Priyanggodo en Purwokerto, lunes (9/22), dijo que la actitud de apoyar el paso de evaluación de PBUP número 9 de 2024 fue tomada después de investigar la dinámica política y las aspiraciones de las personas que desarrollaron las personas que desarrollaron en Banyumas.

«Con todas nuestras limitaciones, como las personas que están lejos de ser perfectas, la facción PDI-P transfirió la máxima disculpa a toda la comunidad de Banyumas Regency», dijo.

Es por eso que, dijo, la Factie PDI invitó a la regencia del Gobierno de Banyumas a evaluar el Perbup para que esté más de acuerdo con las ambiciones de la comunidad.

Además, su partido también enfatizó la dedicación para continuar mejorando y fomentando los valores de la reforma, la realización de un gobierno limpio y un buen gobierno (buen gobierno Y buen gobierno).

Mientras tanto, Joko Pramono, miembro del Partido de la Justicia Prosperosa (PKS) dijo Faction.

Según él, el PKS de fiesta para el poder ejecutivo, en este caso, el Banyumas está lloviendo, para revisar el número 9 de Perbup de 2024, en particular aquellos que regulan el tema de los recargos de vivienda y los asignaciones de transporte para líderes y miembros de DPRD, de acuerdo con el corredor legal y las reglas aplicables.

«El Partido PKS siempre se esfuerza por elegir los intereses y ambiciones de la comunidad. Por lo tanto, los gerentes para poder utilizar los derechos de la gestión financiera regional para ser más sabios y, por supuesto, de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo, quien también es el vicepresidente del DPRD de Banyumas.

