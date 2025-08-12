El gobierno de Banyumas Regency distribuye herramientas para personas con discapacidades

PURWOKERTO (Antara) – El Gobierno de Banyumas Regency, Central Java, divide 34 herramientas para personas con discapacidades en la región como parte de la dedicación para mejorar su bien y calidad de vida.

En la presentación de herramientas ejecutadas en el Panji Purwokerto Panji Hall, Banyumas, dijo el martes el regente de Banyumas, Sadewo Tri Fastiono, que la ayuda era una prueba de la presencia del gobierno para garantizar a toda la comunidad, incluidas las personas con discapacidad, para satisfacer las necesidades físicas, espirituales y sociales.

«Esta ayuda es una señal de que Tú (Usted no está solo. Banyumas es nuestra casa compartida. El gobierno, la comunidad y todas las partes continuarán tratando de guiar, ayudar y fortalecer «, dijo.

Espera que estas herramientas ofrezcan beneficios, se conviertan en una nueva esperanza y se conviertan en un recordatorio para cuidarse unos a otros y amar.

También invitó a todas las partes a promover una sensación de atención para el entorno, vecinos y familiares circundantes.

«Lo simple que hacemos puede ser un estímulo importante para ellos», dijo.

Con respecto a la solicitud silenciosa de ayuda con la ayuda que no se ha cumplido, dijo que el gobierno local se esforzará por su cumplimiento a través del Programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSE).

«En el futuro espero que no haya más necesidades especiales que sean Kapiran (desplazadas)», dijo el regente.

Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Empoderamiento Social de Empoderamiento de Empoderamiento Banyumas Regency y Village (Dinspermades) Arif Triyanto dijo que algunos de los SIDA fueron transferidos directamente a los 14 destinatarios más cercanos a la ubicación del evento, mientras que el descanso se extendería por la regulación de la aldea.

En este caso, la ayuda se proporciona directamente en forma de sillas de ruedas, palos caminanteY ayudas para escuchar.

Reconoció que el Banyumas Regency Dinspermades recibió 80 solicitudes hasta finales de julio de 2025 por ayuda con el SIDA discapacitado y en la primera fase de 34 unidades con un valor presupuestario de RP126.7 millones.

«El SIDA suministrado incluye dos unidades de ayudas para escuchar, tres árboles falsos debajo de la rodilla, dos axilas, un palo caminanteY 26 sillas de ruedas «, explicó.

Según él, las solicitudes que no se han cumplido se asignarán en la segunda fase y el resto en el presupuesto de 2026.

