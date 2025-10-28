El gobierno de Banyumas Regency anima a las generaciones jóvenes a convertirse en motores de innovación.

Purwokerto, Java Central (ANTARA) – El Gobierno de la Regencia de Banyumas, Java Central, está alentando a la generación joven de su región a convertirse en la fuerza impulsora de la innovación y el cambio para enfrentar los desafíos de la era digital.

Al dar el mandato el martes durante la ceremonia de conmemoración del 97º Día del Compromiso de la Juventud en el patio de Pendopo Si Panji, Purwokerto, Banyumas Regency, el regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dijo que la dinámica global que cambia rápidamente requiere que la generación joven sea adaptable y creativa para responder a diversos desafíos de desarrollo regional.

«Banyumas Regency no es inmune a estos desafíos globales. Por lo tanto, espero que los jóvenes de Banyumas estén a la vanguardia para lograr el desarrollo regional», dijo.

En cuanto al tema «Los jóvenes se mueven, Indonesia está unida» llevado a cabo este año para conmemorar el Día del Compromiso Juvenil, dijo que la unidad debe realizarse a través de un movimiento real, donde los jóvenes no sólo hablen de cambio, sino que también se conviertan en líderes en cualquier cambio.

Por lo tanto, dijo, los jóvenes desempeñan un papel importante como impulsores de la innovación, como guardianes del valor de la diversidad y como modelos de moralidad e integridad en medio del flujo del progreso tecnológico y de la información.

“Convirtamos el 97º aniversario del Compromiso de la Juventud en un impulso para fortalecer el carácter nacional”, dijo.

En esta ocasión, también expresó su agradecimiento por el trabajo y las ideas de los jóvenes que participan activamente en las organizaciones juveniles, alumnos y estudiantes de Banyumas.

Espera que la generación joven de Banyumas pueda crear empleos, utilizar la tecnología en beneficio de la sociedad y defender los valores humanos y la sostenibilidad ambiental como una forma de contribución real a la nación.

«Quiero que los jóvenes de Banyumas no sólo sean espectadores en el ámbito mundial, sino también actores clave que destaquen y sean tenidos en cuenta», dijo el regente.

