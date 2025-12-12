El gobierno de Banjarnegara Regency ha designado diez nuevos sitios de patrimonio cultural

Banjarnegara (ANTARA) – El gobierno de Banjarnegara Regency, Java Central, ha designado oficialmente 10 nuevos sitios de patrimonio cultural después de realizar un estudio de viabilidad sobre una serie de objetos sospechosos de ser sitios de patrimonio cultural (ODCB), lo que marca un paso más en el fortalecimiento de la preservación del patrimonio histórico.

Durante la socialización sobre la gestión del patrimonio cultural celebrada en Kelapa Sawit Village, Kuwondogiri Hamlet, Blambangan Village, Bawang District, Banjarnegara, Herry Isnanto, jefe del Departamento de Cultura del Servicio de Cultura y Turismo de Banjarnegara Kuat Regency (Dinparbud), dijo que la designación de los 10 nuevos sitios del patrimonio cultural estuvo a cargo de la regente de Banjarnegara, Amalia Desiana.

“Con esta determinación esperamos que la protección tenga una fuerza jurídica más fuerte y que los administradores tengan la misma visión sobre la gestión del patrimonio cultural”, dijo.

Dijo que los diez objetos designados como patrimonio cultural en 2025 incluyen las aulas y el salón de SDN 1 Klampok, dos estatuas de Nandi y una piedra yoni en Banjarkulon, el edificio del Centro de Capacitación Laboral de Transmigración (BLKT) de Klampok, así como edificios de aulas, sillas para estudiantes y dos volúmenes del libro principal o libro genealógico de SDN 1 Kecepit.

En este contexto, destacó la necesidad de coordinación entre organismos en el ámbito de la gestión del patrimonio cultural, especialmente de los bienes que son bienes públicos.

Lamentó la demolición del antiguo edificio de SMAN 1 Banjarnegara, que se produjo por falta de comunicación, por lo que ahora sólo queda la base del asta de la bandera.

Heni Purwono, presidente del Equipo de Expertos en Patrimonio Cultural de Banjarnegara (TACB), dijo que una serie de objetos designados como patrimonio cultural del distrito tienen el potencial de ascender de rango y convertirse en patrimonio cultural provincial o incluso nacional.

“Por ejemplo, SDN 1 Kecepit tiene un valor importante no sólo como edificio educativo, sino también por sus libros maestros y archivos que tienen el potencial de penetrar en los tesoros de manuscritos antiguos del archipiélago, así como en la Memoria Colectiva de la Nación (PYME)”, dijo.

Dijo que el edificio de la estación Banjarnegara también tuvo la oportunidad de ascender en la clasificación gracias a la red. Tranvía de vapor de Serajoedal Matscapij (SDS) tiene un alto valor histórico en lo que respecta al transporte en cuatro distritos.

Aparte de eso, dijo, se cree que la estructura de la presa Bandjar Tjahjana Works (VAT), que aún no ha sido construida, tiene el potencial de convertirse en patrimonio cultural nacional porque durante la época colonial fue un proyecto estratégico para apoyar el riego de las plantaciones de caña de azúcar que abastecían al ingenio azucarero Greater Banyumas y hasta el día de hoy el canal aún funciona.

Siti Nurlela, miembro de TACB del Servicio de Planificación Espacial y Obras Públicas de Banjarnegara Regency (DPUPR), alentó a los administradores del patrimonio cultural a coordinar el apoyo presupuestario para el mantenimiento de los edificios para que el proceso de solicitud pueda ser analizado y seguido.

«El mantenimiento de los edificios del patrimonio cultural ciertamente requiere un presupuesto especial. Coordinar con la DPUPR para que el equipo de análisis pueda realizar acciones de seguimiento y con suerte habrá una asignación presupuestaria especial disponible», dijo.