El gobierno aplica 3 certificación para prevenir KLB -Poisoning MBG

JAKARTA (Antara) – El gobierno aplica tres certificaciones, a saber, el Certificado de Higiene de Saneamiento (SLHS), Análisis de riesgos y puntos de control críticos (HACCP) y certificación Halal, para evitar eventos extraordinarios (KLB) de envenenamiento debido a alimentos nutritivos libres (MBG), por lo que no se repiten.

El Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, dijo el jueves en Yakarta que los tres fueron los estándares mínimos para la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG).

«Ahora los tres procesos de certificación aún se agregarán un reconocimiento de BPOM. Por lo tanto, el Ministerio de Salud y BPOM y BGN trabajarán juntos más tarde para realizar la certificación», dijo Budi.

Dijo que el gobierno había discutido la aceleración de las tres certificaciones, de modo que el proceso era rápido, de buena calidad y que no había permisos costosos.

La certificación HACCP es garantizar la calidad de las instalaciones de procesamiento de alimentos, mientras que SLHS es para su certificación de recursos humanos.

Según la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO), HACCP es un sistema de control de calidad y seguridad alimentaria basado en la ciencia que monitorea los riesgos biológicos, químicos y físicos durante todo el proceso, desde la producción hasta el consumo.

Además de la certificación, su partido, el Ministerio del Interior y la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) mantendrán la supervisión externa una vez por semana para fortalecer la supervisión interna del Programa MBG por parte de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

«Anteriormente, el jefe de la Agencia Nacional de Alimentos dijo que había estándares para verificar la calidad de las materias primas. También discutimos que la calidad del agua era muy importante para determinar si los alimentos servidos eran buenos o no. Eso también se llevará a cabo en el proceso de supervisión por la Agencia Nacional de Nutrición», dijo.

También ha coordinado con el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria para fortalecer la supervisión del nivel de beneficiario mediante el uso de la escuela de la Unidad de Salud (UKS).

Según él, era importante porque había alrededor de 450 mil escuelas bajo la autoridad del Ministerio de Educación Primaria y Sundial.

«Al menos como la comida que viene, podemos enseñar, ver el color que ha cambiado o no, hay un aroma extraño o no, hay moco físico o no. Ahora los supervisores simples colaborarán con todas las escuelas existentes», dijo.

