El gobernador no solicitó un aumento en la asignación central de DPRD de Java Central

Semarang (Antara) – Java Central – El gobernador Ahmad Luthfi preguntó al regente, alcalde y presidente del Consejo Representativo Regional Central de Java (DPRD) para no aumentar el reembolso de líderes y miembros del DPRD.

«No apelamos a ningún aumento en los beneficios. Nos encargamos de ello», dijo, después de la coordinación, la reunión con el regente, el alcalde y los líderes del DPRD central de Java y la regencia/ciudad en la oficina del gobernador central de Java, Semarang, Semarang, el jueves.

También le pidió a todos los regentes y alcalde que celebraran una reunión con el DPRD local para evaluar los beneficios.

«Damos una evaluación del reembolso a los regentes y alcaldes durante una semana para celebrar una reunión con sus respectivos DPRD, adaptados a las posibilidades de sus respectivas regiones. El punto es», dijo.

También enfatizó que los beneficios para las visitas extranjeras habían desaparecido.

«Nada, fue removido al extranjero», dijo el ex jefe de policía central de Java.

Mientras tanto, el presidente del DPRD Central de Java Sumanto dijo que cada región haría una aprobación (evaluación de valores) para determinar la cantidad de asignación, incluidas las asignaciones de vivienda.

Una semana después, dijo, se realizará una evaluación, también en el DPRD central de Java.

«Más tarde, después de una semana lo veremos basado en la condición», dijo.

Después de que los resultados estén allí, se discutirá nuevamente con el gobernador para obtener el mejor acuerdo.

«El nombre es adecuado, sí, más tarde reducido», dijo.