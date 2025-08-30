El gobernador, la comunidad de Jateng, no se provoca fácilmente

Semarang (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Lutfi instó al público a mantener la calma al abordar el desarrollo de la situación y no es fácil de provocar.

«Nosotros, la gente de Java central para mantener la conducción. No estamos influenciados por la provocación de que la comunidad realmente daña», dijo en Semarang, el viernes por la noche.

Esto se transfirió con respecto a la acción anarquista que se llevó a los manifestantes de la oficina del gobierno provincial central de Java, que quemó tres autos y comedores.

«Nos guardamos junto con Java Central, que ha sido bueno y propicio. Lamentamos esta acción anarquista, porque esta cantina es una compañía propiedad de residentes», dijo la ex policía central de la policía de Java.

También ordenó inmediatamente a su personal que limpiara los escombros de fuego, vidrio y piedras dispersas.

«Esta noche trabajamos para servicios a la comunidad. Limpie todo para que el servicio a la comunidad no se vea perturbado mañana», dijo.

Por otro lado, el gobernador del centro de Java también expresó su empatía y preocupación por la muerte del taxista de motocicletas en línea affan setiawan en la manifestación en Yakarta

«Expresamos sus más profundos condolencias sobre la muerte del difunto affan Kurniawan y a su familia por el desastre que ocurrió», dijo.

Lutfi nuevamente le pidió a la audiencia que permaneciera tranquilo al abordar los disturbios de la demostración que tuvo lugar para mantener la guía de Java Central.

Anteriormente, las masas, que inicialmente mantuvieron una acción para la sede central de la policía regional de Java, Semarang, el viernes por la noche, tenían una serie de automóviles en el jardín de la oficina del gobernador central de Java.

Las masas empujaron por la puerta trasera de la oficina del gobernador central de Java que está cerca de la policía regional de la Java Central al salir de la puerta.

Además de quemar un auto de número rojo y negro, las masas también han dañado varios autos a su alrededor.