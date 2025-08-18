El gobernador Jateng invita a la asociación y al sindicato

Semarang (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Lutfi invita a todas las personas a interpretar el 80 cumpleaños de la independencia de la República de Indonesia con el espíritu de unidad y unidad, cooperación mutua y Tepo Seliro.

«No se le permite forzar la voluntad. Somos diferentes de todos los aspectos, pero aún uno, porque la vida de Java Central es la unidad y la unidad, en la que existe una cooperación mutua y Tepo Seliro«Dijo en Semarang el domingo.

Esto fue transferido por Lutfi después de que él fue el inspector del 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia en la provincia Central Java en Pancasila Field, Simpang Lima, Semarang City.

Para Java central, la consolidación entre 35 distritos/ciudades y todos los elementos de la sociedad también debe confirmarse porque es la base de la creación de orden y seguridad.

El ex jefe de policía de Java Central recordó que el sentimiento de unidad debe ser propiedad de todos los componentes de la sociedad, especialmente porque Java Central es una miniatura de Indonesia.

En esa ocasión, Lutfi también reflejó la conmemoración del aniversario de la República de Indonesia al fortalecer la soberanía.

Según él, el soberano del gobierno provincial de Java central es apoyar a los programas gubernamentales con respecto a la soberanía alimentaria, el auto -fibra alimentaria y el soberano económico.

«La base está en el pueblo. Desde nuestro pueblo nos movemos, desde la ciudad que fortalecemos. De esta manera, Java central se convierte en una fuerte provincia», dijo.

De esta manera, espera poder darse cuenta de «Java Central sostenible Indonesia EMAS 2045» como un tema que debe realizarse juntos.

A la conmemoración del 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia en el centro del nivel provincial de Java asistieron Voropimda y todos los elementos de la sociedad, incluidos veteranos, estudiantes y Santri.

Mientras tanto, Bambang Pitono, uno de los veteranos que asistieron a la ceremonia, dijo que el respeto por los héroes y continuar con los ideales de su lucha era algo que tenía que continuar.

Especialmente por la joven generación de la nación para lograr el objetivo de convertirse en una Indonesia avanzada en el futuro.

«El espíritu de lucha espíritu 45 debe permanecer en el cofre de los jóvenes. Dado que el romance es la constitución de 1945 y Pancasila. Manténgase independiente. Tan pronto como el independiente permanezca independiente. Confesaremos, juntos llegamos a Indonesia», dijo.

Con respecto a la 80ª conmemoración de la 80ª Independencia de RI, Bambang vio que el progreso de la infraestructura ya era visible, así como la armonía religiosa.

Leer también: Java Central DPRD solicitar solicitar la acción Premey necesita un enfoque ejecutivo necesario