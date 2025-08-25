El gobernador invitó a la cooperación de Scout para construir la resiliencia nacional

Semarang (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Lutfi invita a los exploradores a colaborar con varias partes interesadas en la construcción de la resiliencia nacional.

«El tema de este año es la cooperación para desarrollar la resiliencia de la nación. Los exploradores no pueden trabajar solos, pero tienen que moverse con el gobierno, la comunidad o el sector privado», dijo en Semarang, el lunes.

Esto fue transmitido por Lutfi, quien también es el presidente del Consejo de Supervisión Regional (MABIDA) del Movimiento Central Java Scout durante la 64ª Ceremonia de Conmemoración del Día Scouts y la apertura de Raimuna Regional (Raida) XIII por Java Central.

Espera que el espíritu del 64º Día del Scout y Raimuna XIII puedan convertirse en una energía positiva para la generación más joven de Java Central.

«Mantenga a Teguh Trisatya y Dasadarma. Haz que sea una directriz real en la vida diaria. Ustedes son agentes de cambio que traerán a Java más avanzado y más competitivo», dijo.

La Java central de Raimuna Regional XIII asistió 1.200 participantes de 35 áreas de sucursales en Java Central, tanto la aplicación como los exploradores de Pandega que tomaron la ciudad de Candra Birawa Camping, Gunungpati, Semarang.

Raida XIII Central Java está vinculada a diversas actividades, incluido el desarrollo de habilidades en el siglo XXI, emprendimiento y economía creativa, defensa y acción social, para la preservación cultural e histórica.

Mientras tanto, el presidente de Budi Prayitno de Java Central de Java, dijo que su partido también tenía varias actividades en el contexto del 64º Día del Scouts. Comenzando con una promesa de Apple, servicio social, donación de sangre simultánea, en la competencia Garuda Scout.

«Con el eslogan ‘Ngopeni Ngelakoni Java central’, queremos que los exploradores de Java Central sean realmente a través de la acción social, la gestión de desastres y la preservación cultural», dijo.

En esa ocasión, el Nationale Kwartir también dio una serie de signos de agradecimiento a las figuras, entrenadores y excelentes estudiantes, incluida la insignia Melati, Dharma Bakti, Karya Bhakti, por ejemplo.

