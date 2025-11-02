El gobernador espera una acción real del médico de cabecera Ansor Jateng sobre la sinergia del desarrollo.

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, acompañó al vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, en la inauguración del liderazgo regional del Movimiento Juvenil Ansor de Java Central (GP), período solemne 2025-2029, en el internado islámico Asshodiqiyah de la ciudad de Semarang, el domingo.

Después de la inauguración, Luthfi afirmó que su partido estaba esperando una acción real del GP Ansor Java Central para cooperar con el gobierno en el desarrollo de esta provincia.

«Ansor no es sólo una organización marco. De ahora en adelante, debemos mostrar una forma de servicio basada en hubbul waton minal iman (el amor a la patria es parte de la fe). Estamos esperando eso», dijo Ahmad Luthfi en su discurso.

Explicó que el desarrollo de Java Central no se puede hacer solo y parcialmente, sino que debe hacerse de manera conjunta y cooperativa por todos los elementos de la sociedad, incluido GP Ansor.

Ahmad Luthfi cree que el médico de cabecera de PW Ansor Jateng, dirigido por Muchammad Shidqon Prabowo, puede trabajar con los gobiernos provinciales y de distrito/ciudad.

Del mismo modo, el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka afirmó que hasta ahora la organización GP Ansor ha hecho importantes contribuciones a Indonesia en varios niveles.

Empezando por su compromiso de preservar la unidad y los valores nacionales, hasta cómo se puede movilizar a la generación más joven para abordar desafíos globales como la recesión, las guerras comerciales, las guerras arancelarias y el cambio climático.

«El gobierno no puede implementar el programa solo. Necesita socios fuertes que estén arraigados en la sociedad, socios que estén dispuestos a entrar directamente en la comunidad, necesita jóvenes apasionados por el progreso. Este es el papel del médico general Ansor», explicó.

Además del vicepresidente y gobernador de Java Central, a la ceremonia de inauguración de la junta directiva de PW GP Ansor Jateng también asistieron el presidente de PWNU Central Java, el presidente general de PP GP Ansor, varios funcionarios, figuras comunitarias y organizaciones comunitarias, incluido el presidente de GP Ansor Jateng de períodos anteriores.