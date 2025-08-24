El gobernador de NTB aprecia Rinjani Color Run

East Lombok (Antara) – Gobernador de West Nusa Tenggara (NTB) Muhamad Iqbal luego apreció los esfuerzos de Antara Lkbn, que había realizado una carrera de Rinjani -Colors, relajando deporte de carrera en el distrito de Sembalun, East Lombok Regency.

«Agradezco a Antara porque todavía tiene el color de Rinjani en una condición difícil», dijo en East Lombok, el domingo.

Iqbal se esfuerza por ofrecer más apoyo a la posesión de colores de Rinjani el próximo año, para que la actividad pueda tener un impacto amplio y puede ser cada vez más conocido por personas fuera del oeste de Nusa Tenggara.

Rinjani Color Run es un evento anual de carrera informal de LKBN entre la agencia NTB como una forma de contribución para apoyar el progreso del turismo en el oeste de Nusa Tenggara.

Antara como compañía de medios que tiene incluso 88 años este año, no solo apoya al sector turístico a través de diversas actividades de informes, sino también en forma de eventos en los que muchas personas están involucradas.

«El gobierno provincial de NTB, el gobierno de Regency East Lombok y todos los amigos que están aquí, hará y apoyarán una copia de seguridad en los próximos años», dijo Iqbal.

Rinjani Color Run Color Sports Tendencias en la Generación Z a Babby Boomers que cruzan la aldea y las rutas agrícolas en el distrito de Sembalun, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara.

El evento comenzó el sábado (8/23) Noche a través de actividades campamento íntimo Y música acústica al teatro de arte. Los participantes corrieron para disfrutar del aire frío de las montañas con carpas que estaban en un campo abierto Área de descanso Sembalun.

El evento central de los deportes actuales con coloridos en polvo tuvo lugar el domingo por la mañana.

El formato de corriente recreativa sin límites en los registros de tiempo asegura que Rinjani Color Run esté abierto para todas las edades. Los participantes están más centrados en la aptitud corporal, la interacción social y la experiencia de abrir.

La ruta a pie de cinco kilómetros presenta panoramas panorámicos de campos de arroz, colinas y vistas de la montaña Rinjani. El camino es amigable para los corredores iniciales y experimentados.

«Disfruta de Rinjani Color Run For Friends, sigue el espíritu de correr, sigue así correo En las redes sociales para que la promoción y el espíritu de acabado final «concluyó el gobernador Iqbal.