El gobernador de la Academia Militar brindó a los estudiantes de Pertamina información nacional

Magelang (ANTARA) – El gobernador de la Academia Militar de Magelang (Akmil), el mayor general del TNI, Rano Tilaar, dio una sesión informativa sobre cómo brindar información nacional y antirradicalismo a los estudiantes matriculados en el entrenamiento de Pertamina en el edificio Leo Kailola Akmil.

El general de división del TNI Rano Tilaar dijo en Magelang el lunes que esta actividad tiene como objetivo inculcar valores nacionales, elevar el espíritu del nacionalismo y crear conciencia sobre la amenaza del radicalismo y la intolerancia entre la generación más joven.

Con este motivo, el gobernador de la Academia Militar entregó material sobre el tema «Radicales de izquierda, radicales de derecha y perspectivas nacionales».

Enfatizó que, en principio, toda religión enseña la bondad y la paz, pero sus seguidores a menudo lo malinterpretan y malinterpretan, creando creencias extremas que pueden amenazar la unidad nacional.

Explicó que tanto el izquierdismo radical como la derecha radical tienen el potencial de causar desintegración nacional si no tenemos cuidado. La izquierda radical tiende a estar ideológicamente arraigada en el comunismo y el socialismo extremos, mientras que la derecha radical adopta la forma de un fundamentalismo que rechaza el consenso nacional.

Según él, estas dos ideologías pueden desarrollarse a través de las redes sociales, la propaganda digital y las redes transfronterizas que amenazan la estabilidad nacional.

En la ocasión, también recordó el importante papel de la generación más joven, incluidos los participantes en la capacitación, al estar a la vanguardia de la defensa de la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia.

Destacó que los cuatro pilares de la nacionalidad, a saber, Pancasila, la Constitución de 1945, la República de Indonesia y Bhinneka Tunggal Ika, son la base definitiva y ya no necesitan ser discutidos.

“Debemos convertirnos en una generación fuerte, con carácter y espíritu para defender el país, y que no se deje influenciar fácilmente por ideas que buscan dividir a la nación”, dijo.

Lea también: Pertamina se asocia con la comunidad de motociclistas para brindar ayuda a las víctimas de las inundaciones