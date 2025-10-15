El gobernador de la Academia Militar afirmó que los avances tecnológicos deben aprovecharse positivamente

Temanggung (ANTARA) – El gobernador de la Academia Militar (Akmil), general de división del TNI Rano Tilaar, recordó que el progreso tecnológico debe utilizarse de manera positiva para apoyar el trabajo, la educación y la vida familiar.

«Debemos poder ser usuarios inteligentes de la tecnología y no víctimas de la conveniencia digital», dijo el mayor general Rano Tilaar de Desarrollo Mental Integrado (Bintal) para la Academia Militar Orgánica y sus familias Semestre II del año fiscal 2025 en Magelang.

Hizo hincapié en que cada miembro de la familia extendida de Akmil debe construir una comunicación armoniosa y recordarse mutuamente que deben mantener la moralidad, la integridad y el honor de los soldados.

Transmitió la importancia del desarrollo mental y moral de la familia extensa de Akmil para que se mantenga fuerte ante los diversos desafíos de la época, especialmente los relacionados con el uso de los teléfonos inteligentes, el aumento del juego en línea (judol) y el mal uso de los préstamos en línea (pinjol).

Según él, se considera que estas tres cosas tienen un impacto negativo en la vida personal, familiar y oficial si no se anticipan con prudencia.

Dijo que a través de esta actividad integrada de Bintal, se espera que todas las organizaciones Akmil y sus familias puedan fortalecer su resiliencia mental y espiritual y crear conciencia sobre la amenaza de un estilo de vida digital poco saludable.

Esta capacitación es una expresión del compromiso de la Academia Militar de formar soldados y familias individuales con carácter, ética y alta disciplina en la era moderna.