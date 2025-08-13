El gobernador de Java central respondió

SEMARANG (Antara) – Java Central Gouverneur Ahmad Lutfi respondió a la insistencia de la comunidad, de modo que el regente de Pati Sudewo renunció al celebrar una manifestación masiva.

«Sí, eso pregunta allí. El mecanismo debe estar en el DPRD», dijo, después del monitoreo del cheque de salud gratuito (CKG) en la Universidad de Diponegoro el miércoles.

Según él, el mecanismo para renunciar a la cabeza regional tiene un mecanismo que lo regula, incluida la participación del Consejo Representativo Regional (DPRD).

Él respeta a la comunidad con respecto a estos requisitos, porque expresar opiniones en público es el derecho de cada ciudadano.

«No sé si la opinión pública es el derecho de todos los ciudadanos organizados como legales, pero no es absolutamente absolutamente absolutamente», dijo.

Esto significa que, dice, no se puede hacer en anarquista. En segundo lugar, no se puede forzar la voluntad, el interés general no puede interrumpir y debe estar de acuerdo con las condiciones legales que surgen.

Por otro lado, Lutfi también advirtió al Regente Pati y al Muspida Ranking para absorber las ambiciones de la comunidad manteniendo una situación favorable.

«Porque uno de los factores que indican que las inversiones son una situación favorable. Y estoy seguro de que podemos hacerlo, porque Java Tepo central es silo, nuestra cooperación mutua es bastante alta», dijo.

Alrededor de 1,000 habitantes de Pati Regency, Central Java, realizaron una manifestación para demandar al Regente Pati Sudewo de su posición porque era considerado un líder arrogante

La manifestación de los residentes se llevó a cabo en el área de Pati City Square, exactamente frente a la entrada de Pati Regency Pendopo el miércoles.

La demostración de los residentes de PATI comenzó la política del gobierno de Regencia Pati que aumentó el impuesto nacional y urbano de construcción y edificios (PBB-P2) al 250 por ciento.

Aunque el aumento es un límite máximo y no se aplica a todos los objetos fiscales, porque hay un aumento de solo el 50 por ciento.

Sin embargo, hay una declaración del Regente de Pati Sudewo que se considera las personas que invitan a demostrar hasta 5,000 o 50,000 personas.

Los residentes finalmente hicieron una donación recolectando agua mineral embotellada de DOS a lo largo de la línea de pavimento para el Pendopo Pati Regency. De hecho, las donaciones también continúan fluyendo hasta que el agua mineral con empaque DOS se coloca en el lado de cuatro pati.

Finalmente, la manifestación terminó en el caos, coloreada por los oficiales de lanzamiento, y fue recibida con gases lacrimógenos para que tuviera que ser resuelto.

Lea también: la policía disuelve los brazos en Pati