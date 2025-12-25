El gobernador de Java Central pidió una supervisión más estricta de la distribución de combustible y GLP

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, solicitó una supervisión más estricta de la distribución de fueloil (BBM) y GLP en la región, en línea con el impulso de la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026 (Nataru).

«Debe mitigarse adecuadamente. En las publicaciones que hemos preparado, estamos monitoreando todo», dijo, después de recibir una audiencia del Gerente General Regional de Java Central de Pertamina Patra Niaga, Fanda Chrismianto, en Semarang el miércoles.

Según él, el suministro adecuado de combustible y GLP debe ir acompañado de la mitigación de riesgos en el campo para evitar escasez o mal uso.

Dado que existe la posibilidad de que se produzca un fuerte aumento de la demanda de energía durante el período navideño, tanto de combustible como de GLP, el seguimiento de la distribución sigue siendo un factor crucial, especialmente en el caso de la energía subvencionada.

Durante la audiencia, Pertamina Patra Niaga informó que el estado del suministro de combustible y GLP en Java Central estaba en un nivel suficiente al 23 de diciembre de 2025. El suministro de diésel se registró como seguro durante 18,3 días, Pertalite durante 10,3 días y Pertamax durante 19 días.

Mientras tanto, los inventarios de GLP se encuentran en el nivel de 2,4 días y se actualizan todos los días según el patrón de consumo de la gente.

Mientras tanto, Fanda Chrismianto, directora general de Pertamina Patra Niaga Regional Java Central, dijo que se espera que las regiones de Java Central y DIY experimenten un fuerte aumento en la demanda de energía, ya que son el centro de diversas actividades nacionales durante la temporada navideña.

«Prevemos que habrá un aumento de la demanda. Lo hemos coordinado con sectores relacionados», dijo.

Explicó que Pertamina había formado un grupo de trabajo Nataru y se aseguró de que todas las instalaciones e infraestructura estuvieran listas.

Pertamina también prepara diversos servicios adicionales para anticiparse a situaciones de emergencia.

“Hemos realizado simulacros cuando surgen situaciones de emergencia, incluidas aquellas relacionadas con posibles desastres hidrometeorológicos”, dijo.

Según sus palabras, Pertamina está preparando una reserva adicional de combustible de aproximadamente 10.000 a 11.000 kilolitros, mientras que para el GLP se está preparando un cargo adicional opcional del 5 por ciento, mientras que la realización adicional actualmente es de sólo alrededor del 1,5 por ciento.

Para respaldar una distribución fluida, Pertamina también opera estaciones de servicio Siaga abiertas las 24 horas, agentes de GLP de Siaga, servicios de motocicletas para ayudar a los consumidores que se quedan sin combustible durante los atascos, pequeños camiones cisterna y servicios de Call Center 135.

Además, está disponible la instalación MyPertamina Veranda, que es ideal para familias y se puede utilizar de forma gratuita.

“En las regiones de Java Central y DIY, MyPertamina Veranda está disponible en el área de descanso KM 379A, KM 360B, así como en el aeropuerto internacional de Yogyakarta”, concluyó.