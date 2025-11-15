El gobernador de Java Central pide a la población crear conciencia sobre los desastres naturales

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, hizo un llamamiento a toda la comunidad para crear conciencia sobre la amenaza de los desastres naturales que ocurren en sus respectivas regiones, junto con los deslizamientos de tierra ocurridos en Cilacap.

«Instamos a la gente de otras zonas a que estén alerta, especialmente a aquellos en las montañas propensas a deslizamientos de tierra», dijo el sábado en Semarang.

El incidente del deslizamiento de tierra en Tarukan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap Regency, que causó víctimas y la pérdida de decenas de residentes, se convirtió en un dolor para toda la población de Java Central.

También encargó a todos los regentes y delegados de la ciudad, así como a los BPBD de distrito/ciudad, que continúen con la mitigación de desastres y el mapeo de áreas propensas a desastres naturales en sus regiones.

“Un mapa con ubicaciones (propensas a desastres, ed.) para que se lo entreguen a la comunidad para que estén conscientes”, dijo.

Respecto al manejo del desastre del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying, dijo que actualmente la principal prioridad es buscar a las víctimas desaparecidas y evacuar a los residentes sobrevivientes.

El equipo conjunto de BPBD distritales y provinciales, el TNI, la Policía, los voluntarios de respuesta a desastres y todas las partes interesadas relevantes todavía están intentando rastrear el lugar.

«Esto continúa, todo el equipo ha sido retirado. Rezamos para que se brinde seguridad a las personas que no han sido encontradas», dijo.

Además, se ha comenzado a enviar asistencia logística y se han instalado cocinas públicas alrededor del lugar, y equipos conjuntos sobre el terreno también han comenzado los preparativos para la respuesta ante desastres y recuperación (recuperación) para las comunidades locales.

El incidente del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap, ocurrió el jueves (13/11) alrededor de las 9:00 p.m. WIB, cuando fuertes lluvias de alta intensidad cayeron sobre el área.

El material de los deslizamientos de tierra enterró asentamientos y provocó hundimientos de hasta 2 metros de profundidad y grietas de hasta 25 metros de largo.

El jefe de la Agencia de Gestión Regional de Java Central (BPBD), Bergas Catursasi Penanggungan, dijo que un total de 46 personas de 17 jefes de familia (KK) se vieron afectadas por el desastre.

El viernes (14/11) a las 19 h. WIB, tres residentes fueron encontrados muertos y todavía se busca a veinte personas.