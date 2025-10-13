El gobernador de Java Central llamó a las organizaciones juveniles a colaborar en la lucha contra la pobreza

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central (Java Central), Ahmad Luthfi, invitó a las organizaciones sociales juveniles (ormas) de la región a convertirse en socios en los esfuerzos para erradicar la pobreza.

«Más adelante incluiremos el papel de las organizaciones de masas para ayudar a pensar en programas de alivio de la pobreza», dijo el lunes cuando recibió una audiencia del Liderazgo Regional Juvenil Muhammadiyah de Java Central en Semarang.

La reunión discutió el papel estratégico de las organizaciones de masas en el mantenimiento de la estabilidad social y el apoyo a los programas gubernamentales, especialmente para aliviar la pobreza extrema.

Según él, el Gobierno Provincial de Java Central (Pemprov) incluirá el papel de las organizaciones de masas en la formulación e implementación de programas de alivio de la pobreza.

En la ocasión, el Gobernador Luthfi enfatizó la importancia de la sinergia entre el gobierno y las organizaciones de masas para sostener la promoción regional.

Agradeció a los jóvenes de Muhammadiyah que habían ayudado a crear una atmósfera propicia en su región. Porque, dijo, un entorno desfavorable impactará las inversiones y la economía regional.

Según datos de la Agencia Central de Estadísticas de Java Central (BPS), el porcentaje de personas pobres en marzo de 2025 fue del 9,48 por ciento o una disminución de 0,10 puntos porcentuales en comparación con septiembre de 2024, cuando alcanzó el 9,58 por ciento.

Mientras tanto, el número de pobres alcanzó los 3,37 millones de personas en marzo de 2025, o una disminución de 29,65 mil personas en comparación con septiembre de 2024.

Mientras tanto, el presidente de la Juventud Muhammadiyah de Java Central, Abdul Ghofar Ismail, expresó su agradecimiento por la bienvenida del gobernador y su apoyo al avance de la Juventud Muhammadiyah.

«Nos reunimos con el gobernador, es muy receptivo y extraordinario. Nosotros en Muhammadiyah Youth estamos listos para convertirnos en socios estratégicos, socios críticos y socios sinérgicos», dijo.

Explicó que los jóvenes Muhammadiyah de Java Central participaban activamente en diversas actividades sociales y religiosas. Uno de ellos es el evento Jamboree del Comando de Preparación de la Fuerza Juvenil Muhammadiyah de Java Central (Kokam), al que asistirán aproximadamente 1.563 participantes y se llevará a cabo en el campamento PAI, en la ciudad de Tegal.

Respecto a las instrucciones del gobernador sobre la pobreza, Ghofar enfatizó que Muhammadiyah Youth está dispuesto a trabajar juntos. Por eso su partido está decidido a desempeñar un papel activo en la reducción de la pobreza a través de actividades sociales en la zona inmediata.

«Estamos tratando de reducir y erradicar la pobreza, al menos en nuestro entorno inmediato», afirmó.