El gobernador de Java Central le pidió al Regente/Alcalde que acelere la publicación posterior a la recuperación.

Semarang (Antara) -Java Central -El gobernador Ahmad Luthfi instruyó a 35 regentes/alcaldes en su área para acelerar los esfuerzos de recuperación después de la demostración que ocurrió a fines de agosto -2025.

«Inmediatamente realice mejoras. Y si algo falta más tarde, puede transferirse al gobierno provincial. Si es necesario», dijo en Semarang, el jueves.

Esto fue transferido después de presidir una reunión con el liderazgo de Voropimda y 35 regentes/alcaldes a través de en línea.

Dijo que había al menos cuatro instrucciones, a saber, la primera fue la reparación de edificios o edificios dañados, incluidas las instalaciones públicas que fueron calificadas por las masas, también deben limpiarse de inmediato.

Admitió que la manifestación que tuvo lugar hace unos días dio como resultado una serie de daños al edificio repartido en 16 distritos/ciudades.

Dio un ejemplo de que el gobierno provincial de la Java central ha asignado ayuda al gobierno de la ciudad de Pekalongan para reparar varios edificios dañados porque es una de las áreas con daños graves.

En segundo lugar, dedicó a los regentes y alcaldes a actividades pasivas en las que la comunidad estaba involucrada en diversas formas, adaptada a la sabiduría local en cada región.

Por ejemplo, la recitación general y el bazar en el que la comunidad alrededor de las oficinas gubernamentales y las instalaciones públicas participan en el fortalecimiento de las relaciones emocionales entre los ciudadanos.

En tercer lugar, Lutfi también le pidió al Regente y al alcalde que continuaran comunicándose con los Kapolres y el Dandim local con respecto al potencial de vulnerabilidad para manejar que cada región permanezca propicio.

Cuarto, el ex jefe de policía central de Java le pidió al jefe regional que se comunicara con el campus en sus respectivas regiones.

Según él, el gobierno provincial central de Java se ha comunicado previamente con el canciller a BEM en las instituciones terciarias en Java Central.

En esa ocasión, Lutfi también se aseguró de que los servicios públicos continuaran funcionando normalmente, y ofreciendo garantías de seguridad a los inversores e inversores potenciales en Java Central.

«Los servicios a la comunidad pueden no ser perturbados. Por otro lado, las garantías de seguridad y el orden son el retiro de inversión. Además, el crecimiento económico de Java central es de 5.28 por ciento o más que las cifras nacionales», dijo.

Mientras tanto, el presidente del DPRD Central de Java Sumanto apoyó la dirección del gobernador para limpiar los restos de edificios dañados se implementan rápidamente.

«El objetivo, no ser un espectáculo de civiles y causar trauma. Además, eso también hace cumplir el clima de inversión de Java central que está creciendo positivamente», dijo.

