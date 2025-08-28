El gobernador de Java central fomenta un aumento en las inversiones de Australia

Semarang (Antara) -Java Gouverneur Céntra Ahmad Lutfi alentó un aumento en las inversiones extranjeras, especialmente de Australia, dado que la tierra del país del canguro tiene muchas industrias potenciales.

«Conocí al embajador australiano, dijo que algunas compañías han investigado en Batam y Riau. ¿Por qué no en Java Central porque todavía hay pequeñas inversiones aquí? Ofreceremos áreas industriales», dijo Ahmad Lutfi el jueves en Semarang.

Esto se transfirió a recibir una visita del CEO y fundador de Indoz Australia, David Widjaja, en la oficina del gobernador de Java Central.

Según él, el aumento de las inversiones de los empresarios australianos en Java Central se ha convertido en una de las prioridades, dado que Australia todavía está en 31º lugar en el país que invierte en Java Central.

En los últimos cinco años, la mayor inversión del australiano en el primer semestre de 2025, por el monto de Rp24.584 mil millones.

Realización de inversiones australiana basada en la industria del sector, comercio y reparación, minería, caucho y plástico más grande, así como de otras industrias y otros servicios.

Las empresas australianas con el mayor valor de inversión durante el primer semestre 2021-2025, incluidas las soluciones comerciales de Indomus (comercio y reparación) en la ciudad de Semarang.

Luego, el mineral de Alexis Pradana (minería) en Wonogiri Regency y Boyz Entertainment Program (otros servicios) en Sukoharjo Regency.

Mientras tanto, el fundador australiano de Indoz, David Widjaja, dijo que la reunión discutió los esfuerzos para aumentar la cooperación entre diferentes áreas, entre el gobierno provincial de Java Central y Australia, en particular la «provincia hermana» con Queensland, que tiene 34 años.

«Java y Queensland Central han sido cooperación durante 34 años, por lo que estamos tratando de aumentar más en términos de economía e inversiones de Australia o viceversa», dijo.

Según él, el sector que tiene un gran potencial para mejorar, la inversión porque la provincia tiene muchas áreas industriales y áreas económicas especiales (KEK).

«Necesitamos un aumento en los recursos humanos (recursos humanos) aquí. Java central es muy bueno en términos de ciudadanos y su ética de trabajo, y sus modales apoyan mucho a los australianos para abrir la fábrica aquí», dijo.

Dijo que las posibilidades en Java Central deben estar enormemente informadas de los inversores potenciales en Australia, por ejemplo, relacionadas con la fábrica de procesamiento de leche en Java central que carece del suministro de materias primas.

La necesidad de esta leche es incluso bastante grande en Indonesia, se necesitan al menos 5 millones de litros de leche, pero actualmente solo se necesitan alrededor de 1 millón de litros.

David dijo que el potencial de inversión en el campo era bastante grande, además de otras industrias, como la agricultura y el calzado.

