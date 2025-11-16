El gobernador de Java Central espera que el desastre del deslizamiento de tierra de Cilacap no vuelva a ocurrir

Magelang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, espera que el desastre por deslizamiento de tierra ocurrido en la regencia de Cilacap no se repita en otras áreas.

“Así que si hay grietas en las laderas del país, deberían cerrarse porque existe riesgo de deslizamientos de tierra”, dijo el domingo el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, después de asistir al Maratón de Borobudur 2025 en Magelang.

Dijo que el desastre por deslizamiento de tierra no debería repetirse, especialmente en áreas como Brebes, Cilacap y Magelang Regency.

Dijo que BPBD había desplegado ocho excavadoras para hacer frente a los deslizamientos de tierra en Cilacap.

«Alentamos la asistencia con viviendas habitables para los afectados», dijo.

Según él, las personas en zonas propensas a desastres han sido advertidas a través de BPBD en todos los distritos y ciudades para que esto no vuelva a suceder.

“Necesitamos trabajar juntos, desde los elementos regulatorios, desde el gobierno regional, y también desde los ministerios”, afirmó.

Según él, la educación para la comunidad es más importante porque mudarse no es fácil. Porque hay personas que no están dispuestas a dejar sus tierras y su ganado cuando se mudan.

«Debemos discutir este tema en detalle para que estén más seguros», dijo.

Lea también: Equipo SAR encuentra una víctima de deslizamiento de tierra en Cilacap