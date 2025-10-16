El gobernador de Java Central encabezó la plantación simultánea de millones de manglares

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dirigió el miércoles la plantación simultánea de millones de plántulas de manglares en el área de la playa Muara Kencana Pidodo Kulon, Kendal Regency.

La actividad de plantación simultánea de manglares Mageri Segoro 2025 incluso estableció un récord del Museo de Récords Mundiales de Indonesia (Muri) por plantar la mayor cantidad de manglares a la vez, con la participación de 20.000 participantes.

El gobernador Luthfi dijo que la actividad fue una verdadera expresión del espíritu de cooperación mutua y cuidado del medio ambiente costero.

«Hoy en día, casi 20.000 personas en Java Central están plantando manglares juntas», afirmó.

Según él, el movimiento Mageri Segoro no es sólo una ceremonia, sino un paso concreto para proteger el futuro del medio ambiente.

“Esta placa Muri no me pertenece, ni al gobierno provincial, sino a todos los participantes que ayudaron a implementar Mageri Segoro desde ayer”, dijo.

También recordó la importancia de los cuidados post-siembra porque la siembra de plántulas de manglar en zonas costeras requiere de cuidados adecuados.

«La plantación por sí sola no es suficiente. Hay que mantenerla. Pido a los regentes y alcaldes de las zonas de plantación que patrullen cada tres días, encabezados por el jefe del DLHK. Si algo muere, hay que reemplazarlo», afirmó.

Luthfi comparó el movimiento Mageri Segoro con la valla de una casa que protege la costa del desgaste.

“El nombre mageri es como una casa que tenemos que acordonar para que los ladrones no puedan entrar”, dijo.

Mientras tanto, Widi Hartanto, jefe de la Agencia Forestal y Ambiental de Java Central (DLHK), informó que la segunda fase de las actividades de plantación se llevó a cabo este año en 264 bloques de plantación repartidos por las costas norte y sur de Java Central.

De esta cifra, 222 bloques provienen del apoyo gubernamental y el resto son financiados por la propia comunidad.

«Desde marzo de 2025 se han plantado 668.000 tallos. Sólo hoy hay otros 1.304.410 tallos de manglares y pinos costeros. El total es de 1,9 millones de tallos hasta el momento», dijo.

Mientras tanto, el regente de Kendal, Dyah Kartika Permanasari, destacó que Mageri Segoro desempeña un papel importante en el fortalecimiento de la protección de las zonas costeras y al mismo tiempo crea conciencia pública.

«Cada semilla que plantamos es una inversión y una esperanza para mares sanos y comunidades costeras prósperas. Fortalecémoslo juntos y continuemos con la cultura Mageri Segoro», dijo.