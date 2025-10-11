El gobernador de Java Central dijo que los trastornos mentales son comunes en CKG

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, reconoció que los trastornos mentales se encuentran entre las enfermedades comúnmente detectadas a través del programa Médico Especialista Móvil (Speling) integrado con los Controles de Salud Gratuitos (CKG) en la región.

«Observé esto, muchos de ellos resultaron ser trastornos mentales. Por eso nuestros médicos psiquiátricos fueron incluidos en el programa Speling», dijo el sábado en Semarang.

Según datos del Servicio de Salud de Java Central al 10 de octubre de 2025, hasta 5.918.363 personas se sometieron a exámenes de salud mental a través de Speling, CKG y varios otros programas, incluidos los controles de salud escolares.

De este número, 32.735 personas o el 0,55 por ciento mostraron indicios de síntomas de depresión, luego 28.846 personas o el 0,49 por ciento mostraron indicios de síntomas de ansiedad.

Según él, el programa Speling fue diseñado para acercar a la comunidad los servicios médicos especializados de las aldeas.

Hasta septiembre de 2025, Speling se implementará en 560 aldeas de Java Central y también está integrado con el programa CKG del gobierno central.

«En estas aldeas, no mucha gente conoce a los médicos especialistas. Slack, que está integrado con CKG, es un testimonio de la presencia del Estado para brindar servicios de atención médica en las aldeas. Continuaremos haciéndolo», afirmó.

Mientras tanto, el psiquiatra del RSJD RM Soedjarwadi Klaten, el Dr. Dwi Rejeki Nursanti, afirma que los síntomas de los trastornos mentales en forma de depresión leve y ansiedad afectan a menudo a las personas mayores.

“Especialmente personas mayores que viven solas en casa, sin niños acompañantes”, dijo, quien también brindó directamente servicios psiquiátricos especializados en el programa Speling.

«Muchos de los casos encontrados (trastornos psiquiátricos, ed.) fueron ansiedad y depresión leves. De los diez pacientes, siete vinieron aquí personalmente (consulta por ansiedad y depresión, ed.)», dijo.

Dwi explicó que los siete pacientes que experimentaron ansiedad y depresión leves eran personas mayores que vivían solas en casa.

De los diez pacientes que examinó, la edad media era superior a los cincuenta años. Se registraron dos personas de 65 años, dos personas de 57 años y cinco personas de 50 a 51 años, de las cuales solo una persona tenía 40 años.

«Antes había dos personas que se sentían solas porque sus hijos se habían ido al extranjero. Estaban un poco deprimidos porque extrañaban a sus hijos», dijo.

Según él, una forma de reducir los síntomas de ansiedad y depresión que experimentan los padres o las personas mayores es realizar actividades que involucren a muchas personas, especialmente a las de la misma edad, como la recitación del Corán, las reuniones sociales del PKK, el posyandu para las personas mayores y otras.

Fuera de Speling, Dwi explicó que RSJD RM Soedjarwadi también tiene un programa Sapu Jagad a través del cual el público puede informar si hay personas con trastornos mentales en su área.

«El hospital te recoge, lleva a cabo el tratamiento, incluida la terapia, y te brinda habilidades, y después de la recuperación el paciente regresa a la comunidad», dijo.