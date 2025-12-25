El gobernador de Java Central destacó la importancia de mantener la tolerancia religiosa

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, invitó al público a defender la tolerancia religiosa, ya que la tolerancia es una de las claves para el desarrollo de la región.

«Con el amor y la paz navideños, así como la tolerancia religiosa, Java Central siempre tendrá un sistema pacífico de kerta raharja gemah ripah loh jinawi», dijo en Semarang el jueves.

Lo hizo saber después de saludar a los cristianos que celebraban la Navidad en la Iglesia de la Congregación del Evangelio Cristiano (JKI) del Estadio Sagrado, en la ciudad de Semarang.

Con la visita también se pretendía que las celebraciones navideñas en las iglesias pudieran desarrollarse de forma segura, tranquila, alegre y sin obstáculos.

En la ocasión, Luthfi también pidió oraciones a todos los cristianos que celebran la Navidad para que Java Central e Indonesia se mantengan alejadas de todas las calamidades y desastres.

«También encomendamos oraciones a toda la congregación para que la provincia de Java Central se mantenga alejada de desastres, para que todos los líderes, especialmente en nuestra región, se conviertan en líderes dignos de confianza para la comunidad», dijo.

En esa ocasión, también recordó a todos los habitantes de Java Central que celebran Navidad y Año Nuevo que no lo hagan en exceso.

Según él, este paso es una forma de empatía hacia las personas afectadas por desastres en otras zonas.

«Así que no es necesario celebrar una gran fiesta, pero sí debemos rezar más. Lo más importante es aprovechar este tiempo de Año Nuevo para reflexionar sobre nosotros mismos; el pasado de 2025 se convierte en una evaluación para 2026», afirmó.

