El gobernador de Java Central apoya la auditoría de BPK en aras de una gobernanza limpia

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, apoya plenamente las inspecciones de la Agencia de Auditoría Financiera local (BPK) para lograr una «gobernanza limpia y buena gobernanza».

«El propósito y el contenido de esta investigación son claros, lo que significa que el gobierno provincial de Java Central debería apoyarla, porque es por la salud de la organización», dijo durante una reunión con el representante de BPK de Java Central en Semarang el lunes.

Según él, las organizaciones del gobierno provincial de Java Central, incluidas las empresas regionales (BUMD), son la fuerza impulsora del desarrollo regional, por lo que su desempeño debe ser bueno.

“Esta investigación es rentable porque rápidamente sabemos qué hacer en términos de finanzas, desempeño, etc.”, afirmó.

El secretario regional de Java Central, Sumarno, añadió que la inspección de BPK es una forma de evaluación fuera del marco interno del gobierno para juzgar si las cosas hechas por el gobierno provincial de Java Central son correctas o no.

«La ‘evaluación’ externa será más cuidadosa porque la perspectiva es diferente. Eso será parte de la realización de mejoras», afirmó.

Por ello, pidió a las Organizaciones Regionales de Dispositivos (OPD) y BUMD, que fueron objeto de la inspección, que proporcionen datos reales para que las conclusiones de la BPK puedan proporcionar recomendaciones de acuerdo con las condiciones reales.

En la ocasión, Sumarno también agradeció a la BPK, que también llevó a cabo una revisión del programa de seguridad alimentaria.

Dijo que realmente se necesita una evaluación de la BPK para que el gobierno pueda obtener aportes y recomendaciones para abordar diversas políticas e implementaciones que apoyan la seguridad alimentaria.

Para su información, BPK de la Región de Java Central ha realizado auditorías de cumplimiento y desempeño sobre siete objetos/temas dentro del Gobierno Provincial de Java Central, incluido el cumplimiento de la gestión de impuestos y derechos regionales (ingresos regionales) y la gestión de bienes o activos de propiedad regional.

Luego, la compra de bienes y servicios, las actividades de atención médica en el hospital regional Dr. Moewardi y el hospital regional Prof. Dr. Margono Soekarjo, las operaciones del Bank Jateng y las operaciones de PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

Además de una revisión del desempeño de los esfuerzos del gobierno provincial de Java Central para aumentar la seguridad alimentaria.

Mientras tanto, el jefe del representante de BPK RI para Java Central, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dijo que la investigación es una continuación de la investigación preliminar realizada en septiembre de 2025.

El propósito o alcance de la auditoría son las actividades desde los presupuestos de 2024 y 2025 hasta el tercer trimestre, para evaluar el nivel de cumplimiento y efectividad del desempeño de los siete temas, a partir de los aspectos de planificación, implementación y evaluación.

Explicó que el estudio de desempeño sobre los esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria es un estudio temático de la BPK que se está llevando a cabo en todas las provincias.

Este estudio evaluará institucionalmente si el gobierno provincial de Java Central y sus distritos/ciudades ya cuentan con políticas que sean lo suficientemente integrales como para apoyar programas de seguridad alimentaria.