El gobernador central de Java se dedica a fortalecer el ecosistema industrial verde

Semarang (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Lutfi se esfuerza por fortalecer el ecosistema industrial verde en su área para apoyar el desarrollo sostenible.

«Alhamdulillah, el gobierno provincial central de Java, ha lanzado hoy un programa delgado Rengganis. Esto está de acuerdo con las instrucciones del presidente de que la economía verde será la base del desarrollo en el futuro. Java central tiene un gran potencial para eso», dijo Ahmad Lutfi el jueves en Semarang.

Esto se transfirió durante la inauguración del programa Smart Renggananis (revitalización de la industria verde como estrategia para aumentar las exportaciones) en el evento Central Java Green Industry 2025 que es una de sus obligaciones.

El programa fue iniciado por el Departamento de Industria y Comercio (DisperIndag) desde Java Central con el Instituto de la Plataforma de Servicios Essentiales (IESR).

Según él, la transformación de la industria verde en Java central está en línea con la dirección del desarrollo nacional.

Varias áreas industriales en Java central también han utilizado energía renovable, como en las fincas industriales de Kendal y Batang, se construye un centro de energía solar (PLTS).

«Otras opciones para la energía renovable están abundantemente presentes. Esto es lo que alentaremos, por lo que Java central realmente se convierte en un ‘proyecto piloto’ de la industria verde nacional», dijo.

Agregó que el gobierno provincial central de Java también ofreció estímulos fiscales para los actores de la industria que invertirían en el sector verde establecido en la regulación regional de la provincia de Java Central No. 12/2022 con respecto a la implementación de inversiones.

«Queremos que todas las empresas compitan para aplicar la industria verde. Este estímulo es una forma de apoyo para el gobierno provincial, de modo que se atreven a transformarse, al tiempo que mantienen la competitividad de Java central en el mercado global», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la Industria Central de Java y la estación de tren Trade, Julio, Emilia, dijo que el programa fue un paso importante para fortalecer la competitividad de la industria, mientras que el desarrollo sostenible fue apoyado.

El programa Smart Renggananis tiene una «producción» estratégica, incluida la formación de foros industriales verdes regionales, instrumentos para medir la disposición de la industria pequeña y mediana (IKM) a la industria verde en forma de un índice verde, clínica de consulta verde, para la capacitación de la generación más joven.

Hizo hincapié en que Java Central se convirtió en la primera provincia en tener un índice verde como medida de la voluntad de la industria pequeña y promedio para transformarse en la industria verde.

«Le informaremos al ministro más tarde para convertirse en un ‘proyecto piloto’ nacional», dijo.

Además, el DisperIndag presenta una clínica de consulta verde, tanto de manera lok como en línea y junto con la Oficina de Educación de Java Central para fortalecer la educación del carácter en la escuela secundaria/escuela vocacional con un piloto en 26 escuelas.

En esa ocasión, se realizó un memorando de acuerdo entre la industria central de Java y la estación comercial, IESR, Facultad de Ingeniería, UNFulty of Engineering y la Facultad Industrial de Batang (KITB) con respecto a la ayuda de la transformación de la industria verde a través de la evaluación industrial).

Leer también: Undip Enviar 28 Delegados Siga a Pomnas XIX Central Java 2025