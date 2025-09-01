El gobernador central de Java asegura que no se perturben los servicios públicos

SEMARANG (Antara) – Java Central Gouverneur Ahmad Lutfi aseguró que no hubiera servicios públicos en todas las regiones en la provincia que fueron perturbadas después de las excentricidades que ocurrieron en varias regiones.

«No hay nombre para los servicios públicos en la región central de Java.

Dijo que había coordinado con las filas del Regent/BurgEester y el Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkompinda) relacionado con la situación en cada región.

«Esta tarde (coordinada, ed.) Con los regentes, los alcaldes, la agkinda provincial, la carkinda de regencia, no se perturbaron los servicios públicos. Todo salió normalmente», dijo.

Según él, esta condición es una forma de contribución comunitaria, junto con las fuerzas de seguridad y el gobierno.

«Debido a que esta seguridad no solo se crea a partir de elementos del gobierno, sino que otras comunidades también deben participar en el mantenimiento de la seguridad misma para que las ruedas del gobierno puedan funcionar», dijo.

El caos tuvo lugar previamente en varias regiones, incluso en Java Central, como en la ciudad de Pekalongan, la ciudad de Tegal, la ciudad de Surakarta y la ciudad de Semarang, 29-30 de agosto de 2025.

De hecho, las masas habían dañado y quemado edificios de instalaciones públicas e instalaciones de servicio público, como el edificio DPRD de Pekalongan City, junto con vehículos, tanto automóviles como motocicletas.

También presente en una oración conjunta, incluido el vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen, Secretario Regional de Java Central Sumno, Diponegoro Mayor General Achiruddin Darojat, Presidente del Consejo Indonesio de Ulema (MUI), y ,, y ,, y, y ,, y ,,, y ,, y ,, y ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, y ,,,, y ,, y ,, y ,, y, y ,, y, ,, y ,, y y S) ,, Andola. Iswar Aminuddin.

En la oración conjunta, cada representante de los líderes religiosos ofreció oraciones alternativamente, concluyó con una declaración pacífica de jóvenes intermedios.

