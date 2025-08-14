El gobernador central de Java asegura que los servicios públicos sean normales en PATI

Semarang (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Lutfi aseguró que los servicios públicos en Pati Regency ahora hayan regresado a la normalidad después de una acción masiva masiva que tuvo lugar el día anterior.

«El desarrollo de la situación que hemos discutido en detalle. Estoy transfiriendo, la situación del área de Pati es propicio», dijo, después de una reunión limitada con las filas de Voropimda, en Semarang, el jueves.

La reunión limitada se celebró para discutir el desarrollo de la situación después de una acción masiva masiva en Pati Regency, Java Central, miércoles (8/13) ayer.

Explicó que todas las actividades y la entrega de ambiciones con respecto a los requisitos de la comunidad PATI, de modo que el regente de Pati Regent Sudewo renunció en el DPRD local.

La discusión, dijo, fue realizada por el DPRD PATI y solo esperando los resultados, y al menos 60 días los resultados se conocerían juntos.

«Estamos esperando el DPRD, por lo que esta es la autoridad en el DPRD de Pati Regency, no en el gobierno provincial», dijo el ex jefe central de Java.

Sin embargo, dijo que el gobierno provincial central de Java ha tomado una serie de medidas, incluida la reducción del equipo a Pati para controlar el desarrollo de la situación y garantizar que todos los servicios públicos funcionen sin interrupciones sin interrupción.

«La Oficina de Autonomía Regional (OTDA), la Oficina Económica y el Asistente Económico y el Desarrollo también han ayudado allí, de modo que las ruedas de la economía y las inversiones en la región de Pati continúan funcionando», dijo.

«La Oficina de Bienestar también ha caído para coordinar a Kruis, líderes del sector y la comunidad, de modo que la situación es más propicio. El departamento de salud también se usa para que los servicios de salud vayan bien», dijo Lutfi.

La coordinación con el Ministerio del Interior también se lleva a cabo y su naturaleza tiene la forma de informes con respecto al desarrollo de la situación actual, especialmente desde que el equipo del Ministerio del Interior también ha caído.

Hizo hincapié en que los eventos en la regencia de Pati deberían ser una lección conjunta, especialmente para todos los regentes y alcaldes, relacionados con el desarrollo de la situación en sus respectivas regiones.

Dio un ejemplo del aumento en el impuesto sobre la tierra y el edificio (PBB), que es la autoridad de la administración del distrito/ciudad, mientras que la tarea del gobierno provincial es facilitar, hacer correcciones y verificación.

En relación con el caso PATI, el Secretario Regional de Pati envió una carta para verificar una carta al Gobierno Provincial Central de Java el 12 de abril de 2025.

Los resultados de la reunión conjunta son tres aspectos que deben cumplirse. Un tercero primero debe ser nombrado para llevar a cabo ayuda o estudio. En segundo lugar, no gravan a la comunidad. Tercero, adaptado a la capacidad de la región. Estos aspectos deben informarse dentro de una semana.

«Hasta ahora, sí, el estudio no ha llegado, etc. Esta es una reprimenda para no volver a hacer. De todos modos (la política de la ONU) ha sido retirada, sí, se ha retirado, solo tenemos que hacer orientación en el futuro», dijo Lutfi.

Leer también: el alcalde de Semarang Bel Pkk Garda líder regional de desarrollo