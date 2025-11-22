El gobernador asegura que Trans Centraal Java no tiene fines comerciales

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, declaró que los autobuses Trans Central Java operados por su gobierno no tienen fines comerciales, incluso cuando el plan es implementar el Patrón de Gestión Financiera de la Agencia Regional de Servicios Públicos (PPK BLUD).

«En esencia, el transporte público no debería ser un negocio porque es un servicio. Pensemos en ello más tarde. En principio, estoy de acuerdo (Trans Jateng se gestiona como BLUD)», dijo Luthfi cuando recibió a funcionarios del Servicio de Transporte de Java Central en su oficina el viernes (21/11).

Siguiendo esta dirección, el jefe de la Agencia de Transporte de Java Central, Arif Djatmiko, dijo que continuará mejorando la gestión de Trans Central Java en su región. Porque,

El desarrollo de Trans Central Java de 2017 a 2025 muestra una tendencia positiva.

«Sólo el año pasado (2024) hubo 9,5 millones de pasajeros. Esto significa que cada vez se atiende a más personas en Java Central», explicó.

El plan, continuó Arif, es que los autobuses Trans Jateng se integren con otros modos de transporte. Estos incluyen el transporte subregional, el transporte urbano y el transporte rural.

«Así que, en lugar de ampliar la flota de Trans Jateng, estamos trabajando con los servicios rurales y distritales existentes para que se integren en un solo sistema», explicó.

Arif tiene como objetivo garantizar que, para 2027, la integración de los servicios de transporte pueda llegar a todos los niveles, desde las subregiones hasta las aldeas. Se espera que este enfoque aumente significativamente el número de personas ayudadas.

«Las subregiones son carreteras, las ciudades están conectadas, los distritos están integrados y los pueblos están conectados», afirmó.

Desde su lanzamiento en 2017, Trans Jateng ahora opera 7 corredores con 115 autobuses, que prestan servicio al 40% de los distritos/ciudades de Java Central. Estos corredores incluyen Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga, Semarang-Kendal, Solo-Sragen, Magelang-Purworejo, Semarang-Grobogan y Sukorejo-Surakarta-Wonogiri.

El objetivo para 2030 será 12 corredores, alcanzando el 62,86% de la región de Java Central.